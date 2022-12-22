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У четверти свердловчан в 2022 г. упали доходы. Кто пострадал больше всех?

У четверти свердловчан в 2022 г. упали доходы. Кто пострадал больше всех?
Иллюстрация: ru.freepik.com

По данным службы исследований hh.ru, о снижении заработка заявили более трети представителей сферы автомобильного бизнеса, участвовавших в опросе.

#ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

Служба исследований hh.ru опубликовала результаты опроса среди соискателей из Свердловской области. Участников исследования попросили рассказать, как изменилась их зарплата в текущем году.

  • 23% опрошенных заявили о снижении доходов

Чаще всего об этом говорили представители сферы автомобильного бизнеса — 35% участников исследования из этой отрасли. Также доходы упали у специалистов из сфер консультирования и продаж (по 31%), туризма и сегмента HoReCa (30%), медицины, фармацевтики, маркетинга, рекламы и PR (по 29% из числа опрошенных из этой сферы).

  • 22 % опрошенных заявили, что их доходы выросли

Большинство респондентов с увеличением зарплат оказалось среди представителей добывающей промышленности (26%), специалистов по закупкам (25%), производственных специалистов (22%), IT-специалистов (21%) и банковских служащих (20%).

  • 8% опрошенных попали под сокращение

Чаще всего об этом говорили участники исследования из сфер искусства, развлечений и СМИ (25%), высший менеджмент (24%) и специалисты по закупкам (23%).

У остальных участников опроса зарплата в текущем году не изменилась.

Осенью DK.RU писал о том, сколько получают жители области, которые работают в разных сферах. По данным Свердловскстата, лидерами по размеру зарплат стали страховщики и финансисты — они в среднем получают по 88 649 руб. Также высокие зарплаты в регионе у работников IT-сферы — 83 939 руб. и  ученых — 83 744 руб. При этом зарплаты айтишников по сравнению с августом 2021 г. выросли почти на четверть. Напомним, Свердловскстат публикует цифры по начисленным зарплатам до вычета подоходного налога.

Сейчас, по данным hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области составляет 51 175 руб. По последним данным Свердловскстата (в январе-сентябре 2022 г.), среднемесячная зарплата одного работника по полному кругу организаций в регионе составила 52 971 руб.

Автор: Елизавета Порошина
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