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Производитель Pringles покинет Россию. Он готов продать местный бизнес «Черноголовке»

Производитель Pringles покинет Россию. Он готов продать местный бизнес «Черноголовке»
Автор фото: Kenny Eliason. Иллюстрация: unsplash.com

Компания Kellogg, крупный мировой производитель печенья и готовых завтраков, планирует продать российское подразделение производителю «Байкала» и «Савинов».

#СДЕЛКИ#ИСХОД#НОВОСТИ

Американская компания Kellogg планирует продать российский бизнес по производству печенья и готовых завтраков под брендом «Любятово» группе компаний «Черноголовка», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. «Чернологовка» ранее приобрела у Kellogg завод в Краснодарском крае. Ожидается, что сделку закроют в начале 2023 г. Стороны не стали комментировать вероятную сделку.

Kellogg, которая считает себя крупнейшим производителем готовых завтраков в мире и вторым по выпуску печенья, крекеров и соленых снеков. По итогам трех кварталов 2022 г. выручка компании выросла на 6,7% до $11,48 млрд. В России компания работала с 2008 г. и на текущий момент владеет тремя заводами в Воронеже, Пскове и Вязьме, выручка компании в РФ в 2021 г. составила 13,96 млрд руб., а чистая прибыль — до 888,39 млн руб. После начала военной спецоперации в Украине компания приостановила ввоз в Россию чипсов Pringles.

ГК «Черноголовка» выпускает безалкогольные напитки, снеки, сладости и детское питание под брендами Fantola, «Байкал», Turbo Energy, Bon Giorno, Fry’s, «Савинов». Стоимость бизнеса Kellogg в России можно оценить в 6-7 млрд руб. (5-6 EBITDA), оценивает управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев. Такая оценка соответствует примерно 50% от вероятной оценки до СВО.

ГК «Черноголовка» стремится увеличить долю продуктов питания в выручке, и сильный бренд готовых завтраков «Любятово» мог привлечь компанию. Однако его продажи могут снижаться, так как усиливается тренд потребителей на экономию.

 
Автор: Андрей Пермяков
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