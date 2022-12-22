МТС назначил нового директора по маркетингу в Свердловской области

Отвечать за запуск и поддержку новых продуктов и услуг, формирование стройной маркетинговой политики, а также продвижение бренда будет Наталья Белоглазова.

МТС объявляет о назначении на должность директора по маркетингу филиала компании в Свердловской области Натальи Белоглазовой.

Наталье Белоглазовой доверен запуск и поддержка новых продуктов и услуг, их внедрение в экосистему МТС. Формирование стройной маркетинговой политики с применением инновационных технологий. Продвижение бренда, как на массовом, так и корпоративном рынке.

В сфере ответственности Натальи Белоглазовой будет анализ основных финансовых и маркетинговых показателей региона и факторов, оказывающих влияние на их динамику. МТС занимает уверенные позиции в уральской столице и Свердловской области по всем направлениям бизнеса, предлагая абонентам экосистемные продукты, качественное обслуживание и современные сервисы. Наталья — высококвалифицированный руководитель с многолетним опытом работы в сфере маркетинга. Уверен, её компетенции и новый взгляд на рынок будут способствовать дальнейшему укреплению положения МТС в Свердловской области, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Наталья Белоглазова работает в сфере маркетинга более 13 лет, пять из которых — в ПАО «МТС». С 2011 по 2016 год работала в МТС в маркетинге розничного рынка Макрорегиона Урал. Наталья Евгеньевна закончила УрФУ им. Ельцина, по специальности «Менеджмент организации: управление проектами». Имеет продолжительный опыт руководства маркетингом на предприятиях пищевой промышленности, в компаниях ГК «Русагро» (Масложировое бизнес-направление), ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт».