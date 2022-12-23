Комфортные городские кварталы и популяризация знаний. Какой он, ответственный девелопер?

СТРОЙТЭК — девелопер, возводящий в Екатеринбурге жилье комфорт-класса во всех перспективных районах города, а также плотно работающий с социальными проектами региона.

На сегодняшний день компания сдает уже 100 тыс. кв. м в год, за 2022 г. людям было передано две тысячи квартир. В кейсе застройщика — современные школы и гимназии на тысячу и более учеников, оборудованные классами для опытов и экспериментов, мастерскими, комфортными зонами для отдыха и спортзалами. Работает СТРОЙТЭК и со спортивными объектами, которые будут задействованы в международных спортивных играх летом 2023 г.

Покупатели, купившие квартиры в жилых комплексах от СТРОЙТЭК, получают:

закрытую территорию с охраной и без посторонних;

двор без машин, куда можно заехать только на загрузку и разгрузку;

круглосуточное видеонаблюдение;

доступ в подъезды на уровне земли: безбарьерный вход для всех;

домофоны — в теплых остекленных тамбурах: зимой не замерзнут руки;

на первых этажах — помещения для колясок, велосипедов, самокатов и санок;

помещения для колясок, велосипедов, самокатов и санок; удобную систему навигации в подъездах: обозначены номера этажей и расположение квартир, чтобы легко найти нужную;

достойную чистовую отделку во всех квартирах.

Иными словами, тот самый комфортный уровень жизни, о котором так много говорят последние годы в обществе.

Фото: СТРОЙТЭК

Мы получаем прекрасные отзывы от клиентов, они отмечают и сроки возведения домов, и качество жилья. Это очень приятно, ведь задача нашей компании — помогать людям делать жизнь комфортной. Конечно, наша основная цель — строить качественные жилье и другие объекты, но этим философия компании не ограничивается. СТРОЙТЭК также уделяет внимание росту сотрудников, профессиональному и не только. Мы проводим мероприятия, которые позволяют получать новые знания и умения, продвигаем философию «обучения длиною в жизнь» и среди жильцов наших ЖК, активно сотрудничаем с другими застройщиками в плане обмена опытом. Без новых знаний и опыта жизнь останавливается, мы делаем все, чтобы каждый, кто имеет отношение к СТРОЙТЭК, постоянно рос и совершенствовался, — рассказала директор центра продаж девелопера Татьяна Гузеева.

СПРАВКА

Long-life learning (LLL) — концепция непрерывного обучения на протяжении всей жизни. Речь идет не только о прокачке профессиональных навыков, но и о развитии компетенций, полезных для решения рабочих задач.

В 2022 г. «экспертность» была объявлена приоритетной темой развития компании. Развивать не только экспертность в своей профессиональной сфере, но и эмоциональный интеллект, креативность, осознанность и управление вниманием, управление временем и задачами сотрудникам СТРОЙТЭК помогают самыми разными способами.

Например, на один из праздников работникам вручили фирменный скиллбук — умный еженедельник, наполненный полезной информацией, практическими заданиями и рекомендациями. Потом такой же скиллбук разыграли среди жителей жилых комплексов, возведенных девелопером.

— Отклик был огромным, что доказывает: люди стремятся к новому, хотят узнавать и познавать.

Фото: СТРОЙТЭК, фирменный скиллбук компании

Еще одним ярким событием этого года стало проведение в рамках форума 100+ techno build мастер-класса «Эмоциональная компетентность руководителя». Ведущая — Инна Крутько, бизнес-тренер и доктор психологических наук — рассказала собравшимся о том, как управлять своими и чужими эмоциями, как наладить коммуникацию в коллективе и правильно действовать в разных ситуациях социального взаимодействия.

Мероприятие получилось ярким, нестандартным для строительных форумов. Инна, ведущая мастер-класса, верно подметила в финале: «Как здорово, что люди дарят интеллектуальные подарки!». Да, СТРОЙТЭК в этом году сделал интеллектуальный подарок всем гостям и участникам форума. Собралось более 80 человек, мастер-класс продолжался три часа, и за это время люди получили новые навыки и знания, которые непременно пригодятся им. Мы за интеллектуальные подарки.

Фото: СТРОЙТЭК, мастер-класс «Эмоциональная компетентность руководителя»

В конце 2021 г. СТРОЙТЭК организовал и провел форум «Новая реальность недвижимости: проблемы, вызовы, точки роста». Крупнейшие уральские застройщики собрались за круглым столом не как конкуренты, а как коллеги, чтобы обсудить текущие проблемы и будущее регионального рынка недвижимости. Опытом и практическими советами поделились гуру российского маркетинга Игорь Манн и Иван Черемных, которые много лет помогают девелоперам увеличивать прибыльность и управляемость бизнеса, выходить на новые рынки и создавать востребованные проекты.

Фото: СТРОЙТЭК, участники форума «Новая реальность недвижимости: проблемы, вызовы, точки роста»

Политика компании, направленная на улучшение жизни людей и их развитие, не осталась незамеченной: Татьяна Гузеева, директор центра продаж СТРОЙТЭК, стала победителем в престижном профессиональном конкурсе. По итогам премии RЕПУТАЦИЯ 2022 Татьяна признана лучшим специалистом года в номинации «Директор по маркетингу».

Фото: СТРОЙТЭК, Татьяна Гузеева на церемонии награждения RЕПУТАЦИЯ 2022

— Это высокая оценка моей работы, работы всей нашей команды и всей компании СТРОЙТЭК, которую я представляю. Ее присуждение доказало: мы выбираем верный подход. Не просто строить, а улучшать городскую среду, не просто предоставлять людям хорошую работу или квартиры, а помогать им расти, узнавать, — рассказывает Татьяна Гузеева.

Интеллектуальные подарки для сотрудников, клиентов СТРОЙТЭК, а также всех горожан на 2023 год уже придуманы. О будущих конкурсах и розыгрышах можно узнать на странице компании ВКонтакте и на сайте девелопера.

Также там можно ознакомиться с жилыми проектами СТОЙТЭК, это комплексы комфорт-класса во всех развивающихся районах города:

ЖК «Абрикос» (Новая сортировка) ;

ЖК «Атмосфера» (Эльмаш) ;

ЖК «Мохито» (Академический) ;

ЖК «РИО» (Академический) ;

ЖК «Современник» (Пионерский) ;

ЖК «Янтарная долина» (ВИЗ) .

ГК «Стройтэк»

Тел.: +7 (343) 363-86-90

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