Стало известно, кто будет строить трассу Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит

Госкорпорация «Автодор» заключила контракт на строительство третьего этапа скоростной автодороги с холдингом «Автобан». Работы необходимо завершить в 2024 г.

Договор между госкорпорацией «Автодор» и строительно-инвестиционным холдингом «Автобан» был подписан 21 декабря. Согласно условиям договора, компания займется строительством скоростной магистрали М-12 на 43-километровом участке Дюртюли — Ачит. Работы должны быть завершены к 2024 г. Как сообщили в ДСК «Автобан», стоимость контракта составляет 39,2 млрд руб.

В департаменте информполитики Свердловской области добавили, что идет активная подготовка к основным строительным работам. По основному ходу будущей дороги монтируют водопропускные трубы, обустраивают временные подъездные пути.

Самым интересным объектом на участке Дюртюли — Ачит станет мост через реку Большая Сарана. Длина моста составит 540 м. А высота его опор будет достигать 57 метров — это сопоставимо с высотой 20-этажного здания. Также предполагается, что вдоль трассы построят многофункциональные зоны для размещения объектов сервиса и заправочные станции.

Напомним, на всей протяженности скоростная трасса М-12 будет четырехполосной: по две полосы в каждую сторону, с расчетной скоростью движения 120 км/ч.

Ранее DK.RU сообщал, что строительство скоростной трассы М-12 подорожало до 800 млрд руб. Стоимость дорожных работ уже выросла на 30% сверх сметы. Причина этого — не только рост цен на железо, но и сложности с рельефом, которые невозможно было предусмотреть ранее.