«Если дело угодно Богу, люди найдутся». История бренда «Косьминский гостинец»

Это история монастырского производства. К необходимости его открытия монахи пришли в кризис 2008 г. Теперь предприятие является градообразующим, а бренд «Косьминский гостинец» известен на всю Россию.

Подобного рода производства напитков из иван-чая и варенья из шишек широко распространены на Алтае. На Урале это пока редкость. Хотя на момент своего основания «Косьминский гостинец» был одним из первых в России и уникальным для Урала.

Монастырское предпринимательство отличается от обычного: монах всегда должен оставаться монахом, он не может озлобиться — суды, конфликты и даже ссоры противоречат монашескому мировоззрению.

Во всем остальном это обычный бизнес со всеми сопутствующими ему проблемами. «Был момент, когда мы хотели закрыться, но выжили вопреки всему», — так игумен Петр начал свой рассказ.

С этого момента и начинается история уральского монастырского бизнеса по производству варенья, которую DK.RU рассказали Светлана Румянцева, директор предприятия, и игумен Петр, настоятель монастыря Свято-Косьминская пустынь.

Справка DK.RU «Косьминский гостинец» — это торговая марка, под которой на севере Свердловской области, в д. Костылева Верхотурского района производят варенье из кедровых и сосновых шишек, сиропы и чаи по старинным рецептам, но с применением современных технологий. Бренд существует с 2014 г.

Почему вы хотели закрываться и чем монастырский бизнес отличается от обычного?

Игумен Петр:

— У бизнеса всегда есть несколько задач. Первая — рентабельность производства. Вторая задача — максимально не обидеть человека, который здесь работает. И третья, не всегда актуальная, но очень важная для монастырского бизнеса — не озлобиться. Потому что очень часто приходится сталкиваться с людьми, про которых можно сказать, вспомнив фразу из известного фильма: «Товарищи, среди нас есть те, кто нам совсем не товарищи».

Мы должны сохранить чувство братства, ведь для монаха все люди — братья и сестры. Поэтому третья цель для нас — самая важная и самая тяжелая. Когда ты ставишь перед собой цель, причем любую, всегда нужно помнить, что достичь ее, конечно, важно. Но не менее важно то состояние, в котором ты к ней придешь: если ты придешь к ней в состоянии полной опустошенности, может, она и не стоила той цены, которую ты за нее заплатил.

Когда мы сталкиваемся с такого рода проблемами, у нас возникает дилемма: а стоит ли вообще продолжать дело? Приведу пример. К сожалению, есть люди, которые используют нашу марку пиратским способом, то есть продают под ней свою продукцию. Это печалит, не хочется из-за этого устраивать войну, нам остается только надеяться, что эти люди все же образумятся.

Кто и когда основал производство?

Светлана Румянцева:

— Производство основали братья монастыря Свято-Косьминская пустынь, расположенного в деревне Костылева Верхотурского района. Они его финансируют и продвигают, но на самом предприятии не работают, сейчас здесь трудятся люди со всего района. Братья приехали сюда в 2006 г. из Екатеринбурга. Им достался в попечение этот монастырь, а также Храм Всех Сибирских Святых за 17 км от него на берегу Туры.

Игумен Петр:

— У нас был брат, который начал этим интересоваться. Сейчас он возглавляет другой монастырь. Мы над ним посмеивались: «Чем ты занимаешься, человече». Да, мы пили его чай и не более. Когда он стал варить варенье из шишек, мы тоже смеялись, улыбались, подшучивали над ним. А потом, когда это выстрелило, то тут уже мы зачесали репу. Наверное, так же когда-то смеялись над людьми, которые первыми конструировали самолеты, или над идеями о полете в космос.

«Мы поняли, что должны создавать собственное производство, после кризиса 2008 года, когда все вздрогнули»

Светлана Румянцева:

— Поговорка «не имей сто рублей, а имей сто друзей» — это про игумена Петра. Бывает так, что люди приезжают сюда из желания пообщаться с игуменом и его братьями. Кто-то на 2-3 дня, кто-то остается здесь на несколько месяцев, кто-то живет здесь годами.

Вот однажды сюда приехал предприниматель из Москвы, который в бизнесе с 1990-х, но у него что-то не заладилось. Он сделал монахам все расчеты для будущего производства. Деревянный сарай, который был на месте современного цеха, снесли до основания и на старом фундаменте поставили новое здание. Здесь и открыли цех по заготовке чая и варенья. С этого все началось.

Игумен Петр:

— Хотелось бы опровергнуть устоявшееся убеждение, что только неудачники приходят в монастырь, как в поговорке «ты подвел меня под монастырь». Просто иногда сюда приходят люди, которым хочется познать немного больше, чем позволяет их обычная жизнь.

Представьте себе, как летит ракета: в ходе набора высоты в полете сначала одна ступень отстегивается, потом вторая, и постепенно космический корабль, носитель этих ступеней, выходит в космос, на орбиту.

Монастырь в этом смысле развивается так же. Благодаря ярким энергичным людям, которые приходят в его жизнь, дают ему энергию для подъема, а потом идут отдельным собственным путем.

Благодаря их энергии, креативности и опыту, у монастыря начинается жизнь новой формы. Но и они, поживши в монастыре, получают духовную пользу. Они живут у нас, вкладывают энергию, служат монастырю, Богу, сами растут духовно.

В чем суть производства чая и варенья?

Светлана Румянцева:

— Суть производства — заготовки на зиму, которые испокон веков делали местные жители, но только в промышленных масштабах, с использованием производственных мощностей.

Местные жители не только делают чай из кипрея или варенье из сосновых и еловых шишек, но также варенье, вино и мед из одуванчиков. В этих лесах большие кедровники, и иван-чай растет везде, а люди всегда кормились с лесов.

Однако изначально основным было производство чая, а варенья — сопутствующим, второстепенным, потому что шишки — дело кропотливое.

Карамелизованные шишки

Игумен Петр:

— Молодая зеленая шишка очень нежная, выглядит и пахнет как ягода. Как будто земляника, только растет на сосне или на кедре. И является средоточием богатства, силы и энергии весны и весеннего солнца.

Эта шишка погружается в заморозку, в спячку и потом в течение года мы достаем из наших кладовых искорки весеннего солнца и через варенье подаем людям.

Иван-чай и варенье из шишек или иван-чай и кедровый сироп созданы друг для друга как, например, хлеб и сыр. Тандем такой вкусовой гармонии уникален, как будто сама природа велела это изобрести.

Раньше мы как делали: набивали мешки этим чаем, братьям давали дубины, кистени, и братья начинали бить по мешкам. Сейчас при виде мощных станков, которые разминают чай, все это вспоминается с улыбкой.

Вначале всем производством занимались монахи. Но потом, чтобы монастырь не превратился в артель, чтобы у братьев оставалось время служить в храме, соблюдать молитвенные правила, поддерживать монашеский быт, неизбежно пришлось создать рабочий коллектив, состоящий из местных жителей.

Светлана Румянцева:

— Наращивать производство варенья мы начали в 2021 г. В 2022-м вышли на годовой оборот 24 млн руб. Это неплохой результат, хотя и не такой большой. Кроме варенья из кедровой и сосновой шишки и сиропов из ягод, у нас производится 14 видов чая на основе кипрея — классический, цветочный, витаминный, северная ягода (с клюквой), с земляникой, душицей, чабрецом, мятой, мелиссой, лемонграссом. Причем чаи мы делаем с натуральной лесной сушеной земляникой, с малиной. Фасуем в коробку, в крафт-пакет и просто в пакет.

Малина в холодильнике для сиропов и чаев

Фасовка чая

Изначально варенье было второстепенным производством, потому что это кропотливая работа. В варенье идет только молодая шишка, которая еще не успела одеревенеть. Ее сбор ограничивается буквально тремя неделями, что для кедра, что для сосны.

Сборщики каждую шишку откручивают как лампочку, потому что они молодые и крепко сидят на ветках. Если сосенки низенькие и можно собирать с земли, то с кедрами сложнее. У сборщиков есть специальные палочки с крючками. Этой палочкой подтягивают веточки книзу, чтобы было удобнее собирать. Заготовка шишек начинается в мае.

Монахи начинали делать это варенье одними из первых, когда на рынке вообще никого не было. Сейчас его выпускают очень много и на Алтае, и в Югре. В общем, конкурентов, которые перерабатывают шишку различными путями, достаточно.

Ёмкости для варки сиропов



Стерилизация банок

Раньше мы сами собирали шишки. Сейчас этот бизнес стал в России популярен и повсеместно интересен. Существуют компании, которые специализируются исключительно на сборе шишек. Сколько мы им заплатили, столько они нам и собирают.

Хранение шишек — дело сложное. Они как бы горят или преют, пролежав всего неделю. И сердцевина шишки начинает деревенеть. Когда мы принимаем шишку у сборщиков, первым делом ее замораживаем.

Кому вы продаете варенье и чаи? Где их можно купить, в екатеринбургских магазинах они пока не встречаются?

Светлана Румянцева:

— Дело в том, что сети принимают товар того производителя, который прошел их же аудит по системе безопасности пищевой продукции ISO 9001:2000. По сути, любое предприятие здесь можно зарубить — придраться можно к чему угодно. Часто получается так, что сеть не берет конкурентов производителей, с которыми уже работает. Мы не смогли пока договориться с федеральными продуктовыми сетями, но ведем переговоры с екатеринбургскими.

У нас есть клиенты от Владивостока до Санкт-Петербурга. Некоторые берут товары оптом и перепродают на Wildberries и OZON. В Краснодарском крае у нас есть оптовик, который формирует подарки из нашей продукции, сам разработал коробочку, сам преподносит покупателю, но внутрь ставит наш товар. В Екатеринбурге «Косьминский гостинец» можно найти во всех храмах.

Светлана Васильевна, как вы стали директором монастырского производства?

— Я приехала жить в 2014 г. в соседнюю деревню в родовой дом. Вообще я всю жизнь прожила в Первоуральске, а в эти места последний раз ездила, когда мне было семь лет, к бабушке.

В доме, где я сейчас живу, родился мой папа. Этому дому 100 с лишним лет. Дома здесь строили огромные — по 100 квадратных метров. Нам этот дом достался в наследство.

В 2011 г. у меня умерла мама, и мир перевернулся. Если раньше я была сосредоточена на карьере и работе, то теперь это перестало быть для меня главным. У меня был свой строительный бизнес, который работал сам как часы. Но я его закрыла. Кризисы достали. Только из-за этого. Эти качели — то густо, то пусто… А строительство всегда страдает в первую очередь.

В 2021 г. меня пригласили руководить этим производством. Для меня это легко, потому что у меня высшее образование по специальности «Экономика, управление и право на предприятии общественного питания». То есть я приехала на свое место. Братья говорят: «нам вас Бог дал» — с кадрами здесь, конечно, очень сложно.

Монастырь поддерживает экономику в местных населенных пунктах, предоставляет рабочие места?

Светлана Румянцева:

— Да, монастырь предоставляет рабочие места здесь, на производстве варенья и чая, а также в теплице, где выращиваются овощи для монастыря. Всех работников из близлежащих деревень монахи развозят сами. Вся логистика полностью на них.

Они вообще много делают для местных жителей. Отремонтировали наш детский сад, который был в плачевном состоянии, создали актовый зал, открыли детский театр и ставят спектакли. Отец Петр очень любит детей. Они показывают спектакли в госпиталях, больницах, ездят в Москву, Санкт-Петербург.

Свято-Косьминская пустынь

Игумен Петр:

— Монастырское производство неожиданно для нас со временем стало градообразующим предприятием — после того, как закрылись местные агрофермы. Фирма «Косьминский гостинец» работает вопреки всему, ведь если то, что вы делаете, угодно Богу, всегда найдутся люди, которые помогут.

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