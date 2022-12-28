«Нам надо, чтобы они думали по-другому». Зачем бизнесу прокачивать линейных руководителей

«Топ-менеджмент хочет, чтобы люди давали идеи. А они находятся в другой системе координат и выполняют понятную им циклическую деятельность, «едут по рельсам» и не умеют с них свернуть».

Куда движется рынок бизнес-образования, в каких компетенциях острее всего нуждается сегодня бизнес и почему топ-менеджерам стало критически важно раскрывать потенциал своих сотрудников? На эти и другие вопросы DK.RU ответила директор бизнес-школы ВЭШ Юлия Голомшток.

Как изменения 2022 года сказались на бизнесе? В чём это проявилось? Как это повлияло на рынок бизнес-образования с точки зрения спроса?

— Будем честными, стремительные изменения бизнес-среды начались не в этом году. Экономическая ситуация перестала быть простой и стабильной, как минимум, с начала пандемии. Бизнес столкнулся с разрушением логистических цепочек и глобальной перестройкой процессов. Кто-то потерял рынок поставщиков, кто-то — рынок сбыта, у кого-то проблемы с комплектующими и оборудованием. Есть компании, которые, напротив, сейчас переживают бурный рост — их конкуренты ушли с рынка, и ниша освободилась. Сейчас они активно наращивают мощности и увеличивают штат.

Однако линейной связи между этими изменениями и объёмом спроса на образовательные услуги нет. Потому что обучение — это не скорая спасительная мера, не волшебная «таблетка». Это инвестиция, которая должна приносить отдачу в будущем. Для решения острых проблем в бизнесе есть другие методы — консалтинг, помощь в выработке решений, но не обучение.

Конечно, кто-то скорректировал планы, но в целом компании продолжают обучать и развивать персонал. И я бы сказала, что изменился не объём спроса, а его характер. Стало больше запросов на отдельные темы, на развитие определенных компетенций. Начали проявляться новые интересные тенденции.

Фото: На курсе по операционному менеджменту руководители учатся находить узкие места в бизнес-процессах и «расшивать» их

Какие темы в обучении сейчас наиболее востребованы? Почему? В каких компетенциях острее всего нуждается бизнес?

— Наиболее остро сейчас стоит вопрос дефицита управленческих компетенций у руководителей среднего звена. Бизнесу нужно адаптироваться, перестраивать процессы под новые обстоятельства, и большинство задач ложится именно на плечи линейных руководителей. Именно они являются проводниками изменений и связующим звеном между топ-менеджерами и специалистами. От того, насколько руководители компетентны, насколько они умеют взаимодействовать, разрешать острые ситуации, коммуницировать, зависит то, как компания сможет поддерживать внутренний порядок, как бы ни менялась внешняя ситуация.

Фото: Тренинг развития управленческих навыков для руководителей

Если говорить про темы в обучении персонала, понятно, что мы видим мир от своего лица. Но поскольку у нас большой портфель образовательных продуктов, мы можем видеть, как меняется спрос на уровне нашего портфеля. Могу сказать, что устойчивые темы 2022 года — это производство и управление персоналом. Мы видим это и по количеству запусков программ, и по наполняемости групп, и по скорости реализации новых продуктов.

Сейчас одна из центральных повесток — это импортозамещение. И уже понятно, что так или иначе, за счёт государственных и предпринимательских усилий мы будем развивать собственную производственную базу. Поэтому и в бизнес-образовании будут востребованы производственные тематики — эффективность производства, производственное планирование, учёт затрат и калькулирование себестоимости, производственная аналитика, управление запасами и работа с потерями, бесперебойная работа оборудования и т.д.

Фото: На курсе Mini-MBA «Производственная система предприятия» занятие ведёт директор фабрики Юнилевер в Екатеринбурге Ольга Иноземцева

Производство — это не только самый сложный по организации бизнес, который требует самых высоких управленческих компетенций. Это ещё и самый ёмкий бизнес с точки зрения человеческих ресурсов. Поэтому и весь комплекс HR начинает быть востребованным на другом уровне — рост спроса тут связан и с перестройкой рынка труда, и с миграцией населения, и с определённым дефицитом трудовых ресурсов при росте потребности в производстве. В этом смысле, связь между ростом спроса на темы производства и управления персоналом прямая.

Как вы считаете, какие тенденции в бизнес-образовании будут нарастать в 2023 году? С чем это будет связано?

— Сегодня у бизнеса есть запрос, который пока не оформился как валовый спрос, но уже отчётливо начинает звучать. Он касается инструментов и способов придания системам управления большей гибкости. Это и сами гибкие методологии — Scrum, Agile, и такие инструменты, которые помогают руководителям задействовать потенциал людей по-максимуму.

Запрос, который мы слышим от топ-менеджмента, звучит так: «Нам надо, чтобы они начали думать по-другому», «Нам надо, чтобы они проявляли инициативу», «Нам надо, чтобы они генерировали нестандартные идеи и решения». Они — это коллектив и руководители, которые давно работают. Они были успешны и отлично справлялись все предыдущие 15 лет. Но «вчера» всё так поменялось, что никакой, даже самый гениальный руководитель не «вытянет» в одиночку необходимость постоянно перестраиваться и что-то менять. Поэтому топ-менеджерам надо, чтобы компетентные специалисты включились по-другому. Они хотят, чтобы люди давали идеи, придумывали решения, мыслили нестандартно, находили новые пути решения проблем. А люди находятся в другой системе координат — они выполняют понятную им циклическую деятельность, «едут по рельсам» и не умеют с них свернуть.

Чему надо научить руководителей в этот момент? Например, инструментам фасилитации, чтобы они профессионально управляли групповым обсуждением и могли задействовать для решения бизнес-задачи потенциал каждого участника. Коучинговому подходу в менеджменте, чтобы вовлекать людей, отдавать им ответственность и использовать потенциал, заложенный в них природой. Сетевым коммуникациям и управлению удалёнными командами, чтобы выйти за рамки географии и иметь больше возможностей.

Фото: Руководители учатся применять инструменты фасилитации для управления групповыми обсуждениями и совещаниями

Кроме развития навыков руководителей, решением может быть и прямое обучение — тренинги по кросс-функциональному взаимодействию, выстраивание горизонтальных коммуникаций. Та же самая бизнес-симуляция как инструмент сдвига парадигмы — чтобы человек позволил себе начать думать по-другому, выдернул себя из колеи.

Нет сомнения, что интерес бизнеса к подобного рода инструментам развития людей будет нарастать. Этому способствует сама мультимодальная среда. В потенциале людей скрыто очень много инициативы, которая позволит компаниям обновляться и повышать свою гибкость.

Фото: Бизнес-симуляция FreshBiz на развитие системного мышления и улучшение кросс-функционального взаимодействия

Как прошёл этот год для вашей бизнес-школы? Каким он был с точки зрения результатов — финансовых, управленческих, продуктовых?

— Как и для многих компаний, этот год не был для нас простым. Нам тоже пришлось активно адаптироваться, было много разных изменений.

С точки зрения финансовых результатов скажу, что мы ставили себе более амбициозную цель, но учитывая, сколько сюрпризов этот год преподнёс всем нам, считаю, что мы отлично справились, удержав финансовые показатели на уровне прошлого года и даже показав небольшой рост.

Для меня всегда важны люди, поэтому не могу не отметить, что в этом году наша команда пополнилась новыми сотрудниками и новыми экспертами-преподавателями в таких темах как продажи, производство, категорийный менеджмент, маркетинг, HR, управленческие навыки.

Фото: В ходе бизнес-симуляции «Живая компания» участники разрабатывают и тестируют разные стратегии поведения на рынке

Что касается продуктов — в ответ на потребности рынка мы запустили несколько новых курсов по производственным тематикам, нарастили объемы нашего портфеля онлайн-программ, расширили географию корпоративных проектов и даже вышли за пределы России.

Было трудно, но в итоге конструктивно. Думаю, нам помогло то, что в определенный момент мы почувствовали свою задачу в том, чтобы быть точкой опоры для наших клиентов. Поэтому мы продолжали каждый день работать и решать проблемы. Нам некогда было паниковать, у нас было очень много работы.