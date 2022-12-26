Неполная занятость в России достигла пика

«Рост неполной занятости сегодня — довольно точечная история, происходящая в отдельных отраслях, которые больше всего пострадали от санкций».

В III квартале неполная занятость в российских компаниях достигла 4,66 млн человек, это больше, чем во время пандемии, подсчитали в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата. Год к году показатель вырос на 7,3% или на 319 тыс. человек.

Число увольнений и нанятых сотрудников также достигло пика: 3,24 млн человек и 3,17 млн человек — это максимумы с 2013 г. Возросшее количество увольнений и приемов на работу во многом связано с уходом и реорганизацией многих компаний с зарубежными акционерами: когда меняется юрлицо, прекращаются и рабочие контракты с бывшим владельцем предприятия.

Рост доли находящихся в режиме неполной занятости (работа менее 40 часов в неделю, простой, отпуск без сохранения зарплаты, отгулы) связан в том числе со структурной перестройкой бизнеса: части компаний пришлось перестраивать производственные и логистические цепочки, что потребовало приостановки работы.

Предприятия в России традиционно переводят сотрудников на неполную занятость, чтобы избежать массовых увольнений и при этом сократить расходы, говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова. В целом же число россиян, которые одновременно находятся в режиме неполной занятости, на пике находилось на уровне 300 тыс. человек, а к концу сентября упало до 200 тыс. и снижалось дальше, указали во ВНИИ труда.

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В режиме неполной занятости в июле-октябре находились 14% сотрудников крупных и средних предприятий (годом ранее — менее 13%). Показатель сильно отличается от региона к региону: больше всего таких сотрудников в регионах с высокими зарплатами и низкой безработицей, в частности, в Санкт-Петербурге (18,4%, 281,3 тыс. человек). В Чечне неполная занятость составила 1,8%.