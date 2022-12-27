Три свердловских города выиграли деньги на благоустройство. На что будут тратить?

На всероссийский конкурс от региона заявились восемь муниципалитетов. В результате отбора гранты получат Каменск-Уральский, Верхняя Пышма и Сысерть.

В Москве подвели итоги VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В числе его победителей оказались три свердловских муниципалитета. Все они представили проекты благоустройства общественных территорий, которые готовились с учетом мнения местных жителей.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, Каменск-Уральский получит из федерального бюджета грант в размере 106 млн руб, Верхняя Пышма — 100 млн руб., Сысерть — 90 млн руб.

Так в Каменске-Уральском намерены благоустроить территорию в центральной части Красногорского района, вокруг Байновского сада. Сейчас там расположены парковки, объекты торговли и общепита. Сам сад находится в запустении и не используется в качестве места отдыха. В ходе реконструкции пространство поделят на две зоны: на природную и культурно-развлекательную — с торговым бульваром, амфитеатром и оранжереей.

Проект благоустройства Успенского проспекта в Верхней Пышме. Иллюстрация: проектная документация

В Верхней Пышме в качестве площадки для благоустройства выбрали бульвар по Успенскому проспекту. В ходе реализации проекта в центре города появится сад, площадки для проведения городских мероприятий, фестивалей и ярмарок.

В Сысерти обустроят общественную территорию «Горный парк города Сысерть». Проект позволит объединить набережную и плотину с креативным кластером «На Заводе», спортивной лыжной и байдарочной базами, а также с природным парком «Бажовские места».

Проект благоустройства «Горный парк города Сысерть». Иллюстрация: проектная документация

Ранее DK.RU писал, что федеральные гранты на благоустройство в этом году выиграли еще шесть городов области. Ревде, Асбесту, Березовскому, Заречному, Кировграду и Туринску выделят от 70 до 95 млн руб., деньги будут направлены на ремонт дорог и обустройство парков

Также DK.RU рассказывал, что Екатеринбург вошел в число победителей конкурса Ростуризма по обустройству туристических центров городов. Городу выделят 215 млн — это максимальный размер финансирования, который можно было получить. На эти деньги в следующем году в туристических центрах Екатеринбурга внедрят единый архитектурный и дизайн-код, обновят в соответствии с ним вывески, навигацию, создадут инклюзивную среду.