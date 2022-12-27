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В Индии погиб один из богатейших депутатов России. Ранее там же скончался его друг

В Индии погиб один из богатейших депутатов России. Ранее там же скончался его друг
Иллюстрация: Скриншот сайта Владимирского заксобрания

Депутат Павел Антов выпал с третьего этажа отеля: в полиции считают это самоубийством после смерти его друга двумя днями ранее. Ничего подозрительного в этом совпадении пока не видят.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

О смерти Павла Антова сообщила пресс-служба Владимирского заксобрания: он являлся депутатом регионального парламента от «Единой России». О причинах смерти депутата в региональном заксобрании не уточнили. 

Как сообщили индийские СМИ, Павел Антов и еще трое человек зарегистрировались в отеле в округе Раягада в индийском штате Орисса 21 декабря. На следующий день мертвым в номере нашли Владимира Быданова, 61-летнего предпринимателя из Йошкар-Олы: вокруг него якобы были разбросаны пустые бутылки из-под вина. Двумя днями позднее, как сообщил индийский телеканал NDTV со ссылкой на полицию, Павел Антов упал с третьего этажа отеля.

NDTV также сообщил со ссылкой на источники, что ранее Антов критически высказался о спецоперации России в Украине, но затем отказался от своих слов. 

Он покончил с собой, так как не смог смириться со смертью друга, предположили в индийской полиции. Генконсул России в Калькутте Алексей Идамкин сказал РИА Новости, что полиция и генконсульство не видят ничего подозрительного в смерти россиян, правоохранительные органы завершили расследование по делу первого умершего россиянина, его тело кремировано.

Г-ну Антову было 65 лет, помимо политики, он бизнесменом: в 2000-е основал группу компаний по производству мяса и колбас «Владимирский стандарт», сейчас владел 5% в уставном капитале холдинга. За 2018 г. его доход как ИП составил почти 10 млрд руб.

 
Автор: Андрей Пермяков
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