Искусственный интеллект в бизнесе – это просто хайп или рабочий инструмент?

«Внедрение ИИ в бизнес-процессы можно сравнить с периодом, когда на предприятиях начали устанавливать компьютеры. Поначалу все относились настороженно, но потом техника себя оправдала»

Как искусственный интеллект (ИИ) влияет на эффективность рабочих процессов? Может ли он повысить точность прогнозирования и оптимизировать маркетинговые коммуникации? Заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин рассуждает на актуальную тему и приводит реальные кейсы компаний:

— Тенденция этого года — неутихающие споры в бизнес-сообществе о том, что такое искусственный интеллект. Это просто красивая оболочка, за которой ничего нет, проще говоря, — хайп? Или все-таки внедрение цифровых технологий может принести бизнесу реальный эффект – повысит производительность, увеличит прибыль?

Мне кажется, сейчас внедрение ИИ в бизнес-процессы можно сравнить с тем периодом, когда на предприятиях начали устанавливать компьютеры. Поначалу все относились к этому настороженно, ведь раньше со всем справлялись сотрудники, а установка компьютера несла определенные риски — а вдруг сломается. Однако со временем техника себя оправдала. И искусственный интеллект тоже сейчас показывает свою эффективность.

После внедрения ИИ в Сбере мы увидели, что технология в среднем повышает эффективность любых рабочих процессов в 5-7 раз. За этот год финансовый эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта составил более 230 млрд рублей. Попробовав эти технологии на себе, мы готовы делиться наработками и с клиентами.

Наши коллеги из компании СберБизнесСофт занимаются практическим внедрением сервисов на основе искусственного интеллекта и помогают владельцам предприятий и производств в вопросах прогнозирования спроса, мониторинга дефектов производства, а также оптимизации маркетинговых коммуникаций. Давайте рассмотрим несколько кейсов внедрения таких решений подробнее.

У одного из крупнейших агрокомплексов России ошибка при прогнозировании спроса на скоропортящиеся продукты питания составляла 20%. При обращении к нам клиент хотел снизить затраты на списания и улучшить оборачиваемость товара. В качестве решения эксперты СберБизнеСофт разработалиAI модель прогнозирования объема продаж для товаров в разрезе SKU и точек сбыта, которая позволяет улучшить качество прогнозирования на 30%.

Другой пример — производитель колбасных изделий, у которого ежемесячное отклонение прогнозирования от плана составляло также 20%. При внедрении наших решений точность прогнозирования увеличилась в 2 раза, что позволит провести правильное бизнес-планирование, заказать необходимый объем сырья и расходников, произвести необходимое количество продукции для дистрибьюторов.

Рассмотрим пример применения искусственного интеллекта для мониторинга дефектов на производстве. Обычно у предприятий за контроль качества отвечает человек, который осматривает товар на соответствие стандартам. К сожалению, он тоже допускает ошибки, а сам процесс занимает много времени, что замедляет производство. Для решения этой задачи мы применяем компьютерное зрение. Вот, к примеру, у производителей сыра есть жесткие стандарты запекания сыра. Если сыр некачественный, то он плохо запекается и некрасиво выглядит на пицце.

Чтобы исключить попадание на рынок бракованных партий, заказчик обратился к нам за решением. Он предоставил фотографии и описание типов запекания сыра, которые соответствуют его стандартам. На основе этого набора данных мы разработали технологию по выявлению брака, которая позволит внедрить компании свою систему контроля качества с применением искусственного интеллекта. В результате всех манипуляций точность выявления брака составит 90-95%.

Последний пример, который мы считаем очень перспективным, — это оптимизация параметров маркетинговых коммуникаций.

Оптимизацией маркетинговых коммуникаций мы занимаемся около 15 лет и большую часть этого периода – при участии машинного обучения. Мы разработали модели, которые позволяют создавать оптимальные коммуникационные стратегии с учетом большого количества параметров: канала, времени суток, поведения клиента, для повышения вероятности отклика на ваше продуктовое предложение. Сервис помогает определить, например, каким клиентам лучше писать в вечернее время на электронную почту, а каким целесообразнее звонить днем. Эффект от внедрения технологии по оценкам экспертов СберБизнесСофт составит до 15% увеличения конверсии.

После таких ярких примеров вопросов к теме искусственного интеллекта становится меньше. Главное сейчас, на мой взгляд, не затягивать с решением. Пока одни только обсуждают эти технологии, другие их уже внедряют и вырываются в лидеры.