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WhatsApp или Telegram: где общаются жители Свердловской области

WhatsApp или Telegram: где общаются жители Свердловской области
Иллюстрация: freepik.com

Специалисты МегаФона проанализировали данные и рассказали, как изменились мобильные привычки жителей региона в этом году. Так, например, свердловчане в этом году стали больше читать онлайн.

#НОВОСТИ

Интернет-трафик абонентов оператора в Свердловской области за год увеличился на 15%. При этом мужчины погружаются в онлайн чаще и скачивают почти на 40% больше женщин. Любимые дни для серфинга в cети — с пятницы по воскресенье, именно в конце недели фиксируется максимальный трафик. Многие жители региона переводят общение в Telegram — уже 77% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности — WhatsApp.

Алло, говорите

Свердловчане стали самыми разговорчивыми жителям Урала. Ежедневно они проговаривают более 9,5 млн минут. Пик переговоров приходится на среду и вторник — именно в эти дни фиксируется наибольший объем голосового трафика. А вот меньше всего минут обычно бывает в воскресенье. Мужчины и женщины одинаково любят разговаривать по телефону, в том числе используя технологию VoLTE. Она обеспечивает чистое звучание голоса и быстрое соединение. Чаще всего жители региона общаются с собеседниками из России, Узбекистана, Таджикистана, ОАЭ и Белоруссии.

Книги или фильмы

Свердловчане стали больше читать в электронном формате. Трафик на популярные ресурсы, где можно познакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов, увеличился почти на 10%. А вот интерес к онлайн-кинотеатрам снизился на 15% — возможно, это связано с сокращением объема зарубежного контента и снижением числа «громких» премьер в этом году.

В тренде гаджеты из Поднебесной

У свердловчан вырос интерес к гаджетам китайских брендов. По сравнению с прошлым годом число таких устройств увеличилось на 10%. В топе — смартфоны Xiaomi, Huawei и Realme. Снижается число кнопочных телефонов, которые используются только для звонков. Тенденция связана с тем, что мобильный интернет приходит в глубинку, где жители быстро осваивают цифровые возможности и переходят на смартфоны.

Как отмечает Инна Джур, директор МегаФона в Свердловской области, оператор в этом году сфокусировался на развитии сети в крупных городах области и небольших поселениях, где было зафиксировано наибольшее увеличение мобильной активности. С начала года услуги были улучшены более чем в 100 местах Среднего Урала. В Екатеринбурге работы провели в районе Московского тракта, Уктуса, Компрессорного, Академического, Уралмаша, Паркового, Птицефабрики и в центре города. Качество голоса и интернета также подросло в Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Полевском, Серове, Красноуфимске, Первоуральске и других населенных пунктах. 

Автор: Гринина Ирина
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