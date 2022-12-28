Грозит ли вашей компании блокировка всех счетов? Подробности о 115 ФЗ

В «красной зону», по данным ЦБ, попадают только 0,7% компаний. У реального бизнеса «шансов» попасть туда почти нет, но ошибки случаются. Как следить за статусом фирмы и что делать в случае блокировки.

Управляющий партнер юридического агентства «ЮС КОГЕНС» Светлана Корабель — о «светофоре» 115 ФЗ и о том, как компании выбраться из «красной зоны»:

— Красный, желтый, зеленый! Знакомая последовательность сигналов, которые относятся не только к правилам дорожного движения, но и к 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Само собой, цвета «светофора» в 115-ФЗ прямо не названы, поэтому расшифруем:

Зеленый — низкая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций. По данным ЦБ, к этому уровню относится 99% организаций. Поскольку одной из целей введения системы «светофора» является оптимизация временных затрат на проверку каждой организации, то клиенты банков, находящиеся в «зеленой зоне», а значит, и их операции, не будут объектом пристального внимания. Одним словом, пока компания имеет статус «низкий уровень риска совершения подозрительных сделок», никаких проблем с банком быть не должно. Но, к сожалению, пребывание в любом статусе не вечно, и он всегда может измениться.

Желтый — средняя степень (уровень) риска совершения подозрительных операций. По данным ЦБ, к нему относится 0,3% организаций. Попадание в эту группу легче всего описать ставшей мемом фразой «одна ошибка — и ты ошибся». Как указывает все тот же ЦБ, речь в данном случае идет о реальных компаниях, которые помимо обычных, адекватных и обоснованных сделок совершают подозрительные. Санкцией за такое поведение может быть расторжение договора банковского счета (вклада), отказ в заключении такого договора, отказ в проведении операции и прочее.

Наверняка на этом этапе появляется вопрос: как определить, к какой группе относится ваша компания? До тех пор, пока вы не в «красной зоне», стоит внимательно отслеживать, не были ли применены в отношении компании перечисленные санкции, ведь в настоящий момент, в соответствии со 115-ФЗ, банк не обязан уведомлять вас о вашем статусе, пока вы не окажетесь в «красной зоне».

Красный — высокая степень (уровень) риска совершения подозрительных операций. ЦБ оценивает количество таких организаций в 0,7% и называет их «техническими» или специально созданными для проведения подозрительных операций, «проворачивания» разного рода незаконных схем. Можно было бы расслабиться, если ваша компания является «реальным» бизнесом, имеющим целью извлекать прибыль честным трудом, но не стоит. Во-первых, ошибки совершают и сотрудники банков, которые в любой момент могут присвоить вам такой статус, во-вторых, перечень критериев отнесения юридического лица к той или иной группе риска подозрительных операций настолько широк, и при этом так неконкретен, что при желании в «красную зону» можно внести буквально любую компанию. Есть плюсы:

если вы окажетесь в «красных», узнаете об этом первым после банка, ведь в соответствии с п. 8 ст. 7.7 115-ФЗ банк обязан в течение пяти рабочих дней с момента применения к клиенту мер и отнесения к «красной» группе уведомить об этом;

есть путь назад.

Что грозит «красным» компаниям?

Согласно п. 5 ст. 7.7 115-ФЗ, к компаниям с высокой степенью риска совершения подозрительных операций применяются следующие меры:

Банк прекращает проведение операций по списанию денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), по уменьшению остатка электронных денежных средств, не осуществляет переводы денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, операции выдачи наличных денежных средств, а также операции с иным имуществом.

Банк не выдает при расторжении договора банковского счета (вклада, депозита) остаток денежных средств на счете либо не перечисляет его на другой счет такого клиента или на счет третьего лица по указанию такого клиента.

Банк прекращает обеспечение возможности использования таким клиентом электронного средства платежа.

В первых двух перечисленных мерах есть исключения, благодаря которым с вашего счета все же перечислят денежные средства, если они предназначены для уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и т.п., оплаты труда работников, выплаты пенсий, алиментов и т.д., или для обеспечения жизни ИП в ограниченном размере. Средства, оставшиеся на счетах, могут быть перечислены и участникам юридического лица, но, к сожалению, только в связи с ликвидацией.

Несмотря на то, что система «светофора» появилась в 115-ФЗ еще 21.12.2021 г., согласно ФЗ от 21.12.2021 N 423-ФЗ, положения, позволяющие ликвидировать компанию или ИП в связи с их высоким уровнем риска совершения подозрительных операций, начали применяться только с 01.10.2022 г. То есть в настоящий момент компания, находящаяся в «красной зоне», в течение полугода с момента ее уведомления об этом не предпринимающая никаких действий для смены своего «статуса», будет ликвидирована.

Как «красным» компаниям избежать ликвидации?

Не бездействовать! Счета компаний с высоким уровнем риска совершения подозрительных операций не могут нормально функционировать, причем это распространяется на счета компаний во всех банках. В конце концов, если это и не приводит к прекращению деятельности, то точно вызывает огромный дискомфорт у собственников бизнеса. Однако, как уже было сказано, это не все неприятности — таким компаниям грозит ликвидация.

Что стоит сделать, если ликвидация не входит в ваши планы?

Механизм четко регламентирован и последователен, ни одну из стадий решения вопроса пропустить невозможно.

Обращение в межведомственную комиссию при ЦБ с заявлением об отсутствии оснований для применения санкций с приложением документов, пояснений, не позднее шести месяцев с момента направления в ваш адрес уведомления об отнесении вас к «красным» и применении санкций. По итогам рассмотрения обращения комиссия сообщит вам о своем решении. Если оснований для применения санкций не усмотрели, вы будете перемещены в другую «секцию светофора», ситуация с вашими счетами нормализуется, компания сможет вернуться к прежней работе. В противном случае — следующий этап. Обращение в суд. Обратиться в суд, минуя межведомственную комиссию, невозможно. Важно не пропустить срок: 30 рабочих дней с момента получения решения от комиссии. В суде также следует предоставить все имеющиеся у вас доказательства, свидетельствующие о неправомерности отнесения компании в «красную зону» и применения санкций. Если суд удовлетворит ваши требования, компания и ее счета быстро вернутся к нормальному функционированию. Рассмотрение спора в судах предполагает возможность обжалования решения, с которым вы не согласны, и в данном случае она не умаляется. Поэтому, если суд посчитает действия банка правомерными, вы можете попробовать оспорить решение. Однако если по итогам всех инстанций суд посчитает, что вы действительно «красный», к сожалению, спустя десять дней с момента вступления судебного акта в законную силу ЦБ обязан будет направить в налоговую сведения для исключения вашей компании из реестра.

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