«Нужно вовремя остановиться и посмотреть на предприятие со стороны. У него есть резервы»

Региональный центр компетенций провел семинар с участниками нацпроекта «Производительность труда». Руководители предприятий рассказали, как стали эффективнее путем внедрения бережливого производства.

Мероприятие было организовано на площадке технопарка «Университетский» и состояло из двух больших блоков. Первый блок был интерактивным: участников практического семинара поделили на пять команд, каждая из которых приняла участие в кейс-игре.

Согласно условиям кейса, условный завод получает заказ на изготовление 12-ти комплектов изделия. Сдать продукт необходимо в декабре 2023-го, но если получится раньше, заказчик готов увеличить объемы. При этом у предприятия есть и текущие клиенты, которые ожидают изготовления изделий, а мощности склада хватает лишь на шесть комплектов из 12-ти заявленных.

После оглашения правил кейс-игры все пять команд в течение 30 минут интенсивно погрузились в работу. Каждая секция — демонстрация возможностей инструментов бережливого производства: обучение персонала, эффективный инфоцентр, оптимизация процессов и проектное управление.

Командная работа на секциях помогла участникам семинара на практике познакомиться с инструментами, которые помогают быстрее и легче справляться с похожими ситуациями, заявленными в кейс-игре.

Участники серьезно вовлеклись в решение кейса и с удовольствием послушали итоги игры, которые были подведены уже во второй части мероприятия — на панельной дискуссии «Вызовы бережливого производства при реализации проекта».

Представители предприятий, которые уже проделали большую совместную работу вместе с экспертами РЦК, в формате панельной дискуссии поделились своими результатами со слушателями, рассказали, как внедренные принципы бережливого производства сказались на финансовых показателях их компаний и к каким возможностям открывает доступ вступление в нацпроект.

— Нацпроект «Производительность труда» — это прежде всего возможность собрать информацию и опыт со всей страны. На текущий момент в области уже создано 110 потоков — именно столько предприятий в рамках проекта получили поддержку и добились хороших результатов. В предстоящей дискуссии примут участие представители разных отраслей. Мы хотим показать, что методика, которой делятся эксперты РЦК, применима на любом предприятии. Одним словом, мы хотим дать потенциальным участникам нацпроекта как можно больше информации, снять опасения и напрямую обсудить накопившиеся вопросы, — отметил Александр Казаков, генеральный директор Фонда развития промышленности Свердловской области.

В панельной дискуссии «Вызовы бережливого производства при реализации проекта» приняли участие:

Наталия Подойникова, финансовый директор-первый заместитель генерального директора ООО «Богословский кабельный завод»;

Владимир Тюрин, коммерческий директор УАО «Уралтранстром»;

Константин Мединский, исполнительный директор ООО «НПП Станкоматика»;

Анна Камашева, коммерческий директор НПО «Легион»;

Яна Володарская, управляющий АО «Серовский городской молочный завод»;

Гаджи Абдулов, директор ООО «УБТ-Сервис».

Напомним, национальный проект «Производительность труда» был запущен в 2018 г. Программа поддержки предприятий включает в себя две части: системные меры (льготное финансирование, налоговые преференции) и адресную поддержку (работа экспертов Центров компетенций на производственных площадках над внедрением принципов бережливого производства).

Свердловская область стала одним из пилотных регионов, вступивших в нацпроект «Производительность труда». К концу декабря 2022 г. в программе участвует уже более 180 предприятий, суммарная выручка которых составляет более 582 млрд руб. К 2024 г. участниками нацпроекта станут уже 297 компаний Екатеринбурга и области.

За время участия в нацпроекте предприятия в среднем подняли выработку в полтора раза, сократили время протекания производственного процесса на 42%, а запасы незавершенного производства — на 45%. Текущий экономический эффект составил более полумиллиарда рублей, а потенциальный, достигаемый при увеличении выработки — более 1,3 млрд руб. Льготные займы ФРП получили девять компаний и заводов на сумму свыше 1,3 млрд руб., в том числе с софинансированием региона.

— Нацпроект «Производительность труда» реализуется уже четыре года. Из 12 нацпроектов, запущенных по всей стране, этот оказался наиболее эффективным как на федеральном, так и на региональном уровнях. Он помогает предприятиям улучшить экономические показатели. Первоначально нацпроект был рассчитан до конца 2024 г, но правительство приняло решение о его пролонгации до 2030 г. Кроме того, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился проводить часть мероприятий в рамках адресной поддержки специалистами РЦК на предприятиях с выручкой до 400 млн руб. Это станет хорошим подспорьем для наших промышленников, — отметил в начале встречи Андрей Командин, начальник отдела стратегического развития и инфраструктурных проектов министерства промышленности и науки Свердловской области.

Далее участники семинара рассказали про адресную поддержку со стороны экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Свердловской области (РЦК). Она включает в себя диагностику предприятия — комплекс мероприятий, позволяющих собрать статистику. Это и картирование, и производственный анализ, и оценка собственной статистики предприятия по браку, по уровню финансовых и нефинансовых потерь. Такой детальный анализ необходим, чтобы обнаружить резервы, за счет которых можно «разогнать» производство. Причем без финансовых вложений. Для многих участников нацпроекта стало настоящим открытием, что увеличить выработку и эффективность можно без покупки нового оборудования или расширения цехов.

— Работа экспертов РЦК отличается от работы на предприятии условного бизнес-тренера, после ухода которого все остается по-старому. На этапе диагностики мы собрали команду, ответственную за внедрение улучшений. Руководитель проектов РЦК предложил «самым умным» собрать розетки: выдали готовые комплекты, инструменты, инструкцию. За 15 минут мы не собрали ни одной. Хотя все знали, как это делать. Умничать стали меньше, определили, что помешало нам выполнить задание, нашли узкие места и за следующие 15 минут собрали 10 розеток. К концу дня теми же ресурсами мы уже собирали 33 розетки за 15 минут. Этим примером я хочу показать, как при одинаковом количестве ресурсов можно поднять эффективность исполнения в разы! Сначала ты ноль, а потом с закрытыми глазами собираешь 33 розетки. Спасибо экспертам РЦК, которые приносят на предприятия действительно рабочие инструменты повышения эффективности, — рассказал Гаджи Абдулов.

Справка ООО «УБТ-Сервис» — компания, занимающаяся дорожным строительством. Имеет большой автопарк: современные автогудронатор и заливщик швов, самосвалы, экскаваторы, парк погрузчиков, тяжелые и средние автогрейдеры, бульдозеры и др. Производственную деятельность компании осуществляют более 250 высококвалифицированных кадров дорожно-строительных специальностей и инженерно-технического состава. В собственности ООО «УБТ-Сервис» современный асфальтобетонный завод Bernardi MIC125, а также современный, мобильный Бетонно-растворный узел PICCINI Mobil 3. Предприятие вошло в нацпроект «Производительность труда» в июле 2022 г., чтобы повысить выработку и эффективность.

Первый этап совместной работы экспертов РЦК с представителями производств включает в себя посещение модельного предприятия, на котором уже внедрены принципы бережливого производства. Речь идет про Уральский дизель-моторный завод (УДМЗ). Опыт этого предприятия вдохновил новых участников нацпроекта на изменения.

— Поездка на модельное предприятие была полезной. Рабочая группа УДМЗ, ответственная за внедрение улучшений, сразу сказала: «Вы можете придумывать что угодно, брать какие угодно методики бережливого производства и набивать себе шишки. Но чтобы ваша работа стала эффективнее, пользуйтесь тем, что дает РЦК». Мы послушали совет и покорно исполняли все, что предлагали нам эксперты Регионального центра компетенций. В процессе работы мы, конечно же, сталкивались с сопротивлением со стороны работников. Приходилось долго рассказывать, что мы делаем и зачем. Но это необходимо для достижения результата. В итоге коллектив настолько вовлекся в процесс внедрения улучшений, что мы продолжили участие в нацпроекте и прошли программу подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности, — отметил Владимир Тюрин.

Справка УАО «Уралтранстром» — одно из ведущих предприятий строительной индустрии Уральского региона. Является поставщиком плит дорожного покрытия для обустройства нефтяных и газовых месторождений. Активную фазу нацпроекта «Производительность труда» предприятие завершило в июне 2022 г. Благодаря участию в нацпроекте заводу удалось увеличить выработку плит на человека в неделю с 22,9 штук до 27 (+18%). Оптимизация маршрутов в цехе высвободила 3 ч. 20 мин. для крана с крановщиком в смену (он может помогать другим) в одном из пролетов.

Менять подход людей к своей работе — действительно очень тяжело. Особенно, если отдельные кадры работают на предприятии не один десяток лет. Таким сотрудникам, как правило, кажется, что они все делают правильно и что увеличить их выработку уже невозможно. Переломить эту точку зрения — совместная задача экспертов РЦК и рабочей группы, которая формируется на предприятии.

— Бывает, говоришь человеку: «Остановись, посмотри на свою работу со стороны». А он: «Мне некогда, мне работать надо». А останавливаться надо обязательно, чтобы обнаружить скрытые резервы, которые есть всегда. Да, работа с коллективом очень энергозатратна, но она того стоит. Говорят, привычка вырабатывается за 21 день. Вот примерно столько времени потребовалось и нашему предприятию, чтобы люди привыкли к процессу внедрения улучшений и начали работать над собственной эффективностью, — поделился со слушателями Константин Мединский.

Справка ООО «НПП Станкоматика» основано в 2011 г. Предприятие производит оборудование для нефтегазодобывающей промышленности, комплектующие и узлы для железнодорожного машиностроения, металлоконструкции (в том числе нестандартные). Кроме того, предприятие занимается механообработкой любой сложности на современных обрабатывающих центрах с ЧПУ и обработкой листового металлопроката на плазменных, лазерных, гидроабразивных и гибочных станках. Предприятие вступило в нацпроект «Производительность труда» в апреле 2022 г. Активная фаза нацпроекта завершилась на предприятии в октябре 2022 г. сокращением времени протекания процессов в 2,5 раза.

С Константином Мединским и Владимиром Тюриным согласилась и Анна Камашева, коммерческий директор НПО «Легион». Она рассказала о том, как опытные сотрудники меняют подход к своей работе в процессе внедрения принципов бережливого производства:

— На руководителе предприятия и руководителе рабочей группы лежит огромная ответственность. На нашем производстве еще до входа в нацпроект «Производительность труда» была проделана огромная работа с коллективом. Мы рассказали, зачем в него вступаем и чего хотим добиться. Вместе с рабочей группой съездили на другие предприятия, пообщались с людьми. Больше всего меня впечатлила одна девушка, работница пилорамы, которая рассказывала, как 20 лет перекладывала доски по одной и той же схеме, но оказалось, что это можно делать быстрее и эффективнее. Главное, чтобы была мотивация к изменениям, стимул посмотреть на свои привычные действия под другим углом.

Справка НПО «Легион» — уральский производственный комплекс, осуществляющий свою деятельность с 2008 г. (14 лет на рынке). Компания занимается производством и реализацией опор освещения — от небольших парковых опор до мачт 120 метров в высоту. География поставок продукции — от Волгограда до Владивостока и от Нового Уренгоя до Оренбурга, Казахстан и страны СНГ. Принципы бережливого производства предприятие внедряло на линии изготовления многогранных опор, в результате чего удалось снизить простои на 21% и увеличить эффективность производства.

Продолжила тему мотивации сотрудников Яна Володарская. Она рассказала слушателям, каких результатов удалось добиться ее предприятию при помощи грамотной работы с коллективом.

— В начале проекта персонал даже саму идею оптимизации пломбирного производства принял в штыки. Люди у нас в основном работают возрастные, стаж на предприятии — порой не одно десятилетие, привыкли к устоявшемуся ритму. Разговаривали, настраивали на работу по-новому. В результате мы не только никого не уволили, а даже создали два новых рабочих места в сфере планирования производства. Важно, чтобы руководители сами вовлекались в процесс модернизации. Я, например, все прошла лично и испытала на себе, вплоть до фасовки мороженого. Проверяла, в частности, не устает ли спина, когда так долго стоишь на ногах. И вот: спустя три месяца наша производительность увеличилась в 1,5 раза. Люди стали зарабатывать больше.

Справка АО «Серовский гормолзавод» производит молоко, кефир, творог и мороженое. Это современное, полностью автоматизированное предприятие. Завод активно занимается модернизацией с 2010 г. За это время появилась линия по производству сливочного масла, автоматы для фасовки мороженого в вафельном стаканчике в индивидуальную упаковку.

Один из принципов, которого придерживаются эксперты РЦК при заходе на очередное новое предприятие, — «не навреди». Руководители проектов всегда с уважением относятся к собственным наработкам заводов и уже внедренным методикам бережливого производства.

— Главная задача, которую мы ставили перед собой, вступая в нацпроект «Производительность труда», — повышение производительности. У нас современный завод, профессиональный и дружный коллектив, который поддерживает все изменения. Инновационные кабельно-проводниковые продукты, востребованные рынком, позволяют нашим покупателям экономить без снижения эксплуатационных характеристик. Да, принципы бережливого производства для нас не новы, и эксперты РЦК отнеслись с большим уважением к нашим наработкам. Не ломали то, что было уже построено и очень корректно подсказывали, где можно улучшиться, — отметила Наталия Подойникова.

Справка ООО «Богословский кабельный завод» производит кабельно-проводниковые изделия с токопроводящей жилой из алюминиевых сплавов, провода самонесущие изолированные, нефтепогружной кабель, гибкий алюминиевый кабель. К реализации активной фазы нацпроекта «Производительность труда» предприятие приступило в мае 2022 г. С помощью экспертов РЦК предприятие устранило потери на производстве, реализовало программу развития сотрудников и повысило посещаемость завода представителями других предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда».

В завершение дня представители Регионального центра компетенций наградили победителей конкурса «Лидеры ПРО». Эта программа, доступная для участников нацпроекта, основана на лучших мировых компетенциях, необходимых руководителю в условиях динамических изменений для сохранения потенциала роста производительности труда.

Награду из рук экспертов РЦК получили:

Сергей Алимов, начальник службы управления заказами УДМЗ;

Анна Камашева, коммерческий директор НПО «Легион»;

Фото: Анна Камашева, коммерческий директор НПО «Легион», один из победителей конкурса «Лидеры ПРО»

Победители отметили, что программа «Лидеры ПРО» дает максимум полезной информации с минимальным отрывом от рабочих процессов. Большая часть обучения проходит в онлайн-формате, а занятия проводят специалисты Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития, РАНХиГС и Сколково.

Фото: Сергей Алимов, начальник службы управления заказами УДМЗ, тоже получил награду за прохождение программы «Лидеры ПРО»

Отметим, присоединиться к нацпроекту «Производительность труда» на безвозмездной основе могут компании из пяти приоритетных отраслей: транспорт, торговля, строительство, обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство.

Еще один из критериев отбора — показатель выручки более 400 млн руб. в год. Доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале не должна превышать 50%.

Для вовлечения большего количества участников Министерство промышленности и науки области совместно с региональной торгово-промышленной палатой готовит к запуску в 2023 г. расширенный проект региональной программы по внедрению инструментов бережливого производства, доступный для компаний с выручкой от 200 млн руб. выручки в год.

Кроме того, в этом году была запущена цифровая экосистема нацпроекта «Производительность труда». Ее оператором является автономная некоммерческая организация «Цифровые технологии производительности» (АНО «ЦТП»). Участникам нацпроекта АНО «ЦТП» на безвозмездной основе предлагает следующие услуги:

— определение потребности предприятия по цифровизации бизнес-процессов;

— оценка цифровой зрелости, диагностика предприятия и разработка предложений по внедрению конкретного программного обеспечения;

— подготовка плана внедрения подобранного программного обеспечения,

— экспертиза заявок для получения субсидирования на приобретение и внедрение подобранного программного обеспечения;

— обучение сотрудников работе с инженерным и промышленным программным обеспечением;

— техническая, информационная поддержка и пр.

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http://frpso.ru/rtsk/