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Администрация Екатеринбурга в 10 раз увеличит количество платных парковок

Администрация Екатеринбурга в 10 раз увеличит количество платных парковок
Иллюстрация: DK.RU

До 2024 года власти будут расширять зону платной парковки в центральной части города, потом двинутся в другие районы. «У нас нет задачи на этом заработать», — утверждают в мэрии.

#ГОРОД#НОВОСТИ

К 2030 г. власти Екатеринбурга увеличат число платных парковок с 2,6 тыс. до 26 тыс. Через два года на территории от Челюскинцев до Большакова и от Московской до Восточной будет 12 тыс. платных парковочных мест. Дальше их начнут вводить в других районах города.

У нас нет задачи на этом заработать. Главные цели — это освобождение парковочных мест в городе и увеличение пассажиропотока в общественном транспорте», — комментирует вице-мэр Алексей Бубунов (цитата по 66.ru).

Напомним, городские власти давно хотят увеличить платных парковочных мест. Довести их число до 12 тысяч планировали к 2023 г. А систему штрафов за использование платной парковки без оплаты не могли запустить несколько лет. В итоге она заработала осенью 2021 г.

Ранее DK.RU сообщил, что Администрация Екатеринбурга готова снизить цену на парковки для владельцев автомобилей с электродвигателями, а также выделить им спецместа. Правда, в городе таких авто не так много.

Автор: Виктория Говорковская
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