В Новый год — с теплом. Как Средний Урал переходит на газ

«Такими темпами газовые сети прокладывали только в 70-х годах», — говорит генеральный директор ГК «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков. Программа социальной газификации подарила региону мощную газовую сеть.

Один из крупнейших проектов в рамках программы социальной газификации завершили в Ревде. Жители поселка Биатлон будут встречать Новый год с газовым отоплением. За год в поселке было проложено 1,8 км газопровода высокого давления, 11 км газопровода низкого давления, построен пункт редуцирования газа. Работы велись в апреле-декабре 2022 г.​ по заказу администрации Ревды.

Подобные темпы строительства газопроводов были только в СССР, в 70-е годы. И на достигнутом мы не остановимся. В Ревде находится еще два крупных объекта, которые будут подключены к газу в рамках проекта социальной газификации. Первый — «Петровские дачи» — мы подключим в январе. Второй — Юго-Западный — в марте 2023 г. Так что в течение следующего года мы создадим возможность для подключения к голубому топливу практически всех жителей Ревды, — отметил говорит генеральный директор ГК «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков.

Фото: генеральный директор ГК «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков

Жители поселка Биатлон давно ждали «ГАЗЭКС» на своих землях.

Некоторые улицы поселка были газифицированы, но давления стандартно не хватало. Сейчас, со строительством пункта редуцирования газа и новых сетей, такого уже не будет. А когда мы газифицируем «Петровские дачи» и микрорайон Юго-Западный, возможность подключения к газу получат порядка 700 человек. Деньги на реализацию проекта выделяет Единый оператор газификации, — рассказал Павел Рублев, исполнительный директор АО «ГАЗЭКС» по Западному округу.

Власти Ревды активно участвовали в реализации проекта и всячески содействовали «ГАЗЭКСу». Глава городского округа Татьяна Клепикова поблагодарила всех причастных:

Спасибо программе социальной газификации, Министерству энергетики и ЖКХ и компании «ГАЗЭКС», которая в кратчайшие сроки реализовала проект в поселке Биатлон. Теперь наши жители будут встречать Новый год в тепле и уюте», — сказала она.

На торжественном мероприятии, приуроченном к газификации Биатлона, присутствовал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. Он рассказал о темпах реализации программы социальной газификации на территории всей области. По его словам, количество подведённых газовых сетей к границам участков в регионе стремительно увеличивается.

В Свердловской области находится 77 тыс. землевладений, к границам которых потенциально можно подвести газ. Из этого количества порядка 67 тыс. мы планируем газифицировать до конца 2024 г. На текущий момент у 50 тыс. домовладений создана техническая возможность для подведения газа. Это 75% от плановых работ. Так что программа газификации идет очень активно. Жители региона подали почти 57 тыс. заявлений на подведение газа к участкам, заключено 40 тыс. договоров. Более 6,5 тыс. жителей уже получили газ, — отметил Николай Смирнов.

Фото: министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов

В общей сложности затраты на программу догазификации региона составят 16 млрд руб. Как отмечают в «ГАЗЭКС», основным подходом при реализации программы социальной газификации сейчас является интенсивное строительство сетей для всех перспективных потребителей ранее газифицированных населенных пунктов в сокращенные сроки, независимо от наличия заявок от жителей.

Как отметил Валерий Боровиков, в целом по области возведено более 80 км газопроводов. Создана техническая возможность для подключения к газу более 10 тыс. новых потребителей. В стадии стройки находятся почти 370 км сетей, которые планируется сдать в течение первого полугодия 2023 г.

Тем самым мы создадим возможность для подключения еще более 18 тыс. потребителей в различных городах и селах региона. И в проектировании у нас находится 1 тыс. с лишним километров, масштабы грандиозные, — отметил глава ГК «ГАЗЭКС».

Власти региона активно стимулируют жителей подключаться к газу. Так, губернатор области Евгений Куйвашев подписал постановление, которое увеличивает объем субсидий для льготных категорий граждан на участие в программе газификации с 70 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Этих средств вполне хватит на закуп газового оборудования и прокладку газовых сетей уже на территории участка.

Я не подхожу под категорию граждан, которым положены льготы по догазификации, однако могу сказать, что затраты на подведение газа внутри моего дома уложились в 100 тыс. руб. Газ нужен. Раньше у нас было электрическое отопление, и это дорого, да еще и постоянные перебои на сетях. Теперь будем дом отапливать газом. Это надежнее и дешевле, — рассказала жительница Биатлона Антонина Нуруллина.

Как подать заявку без ошибок

Основная проблема процесса догазификации — качество и полнота документов, которые предоставляют граждане. Все документы можно подать дистанционно на сайте единого оператора газификации (connectgas). На сайте нужно создать личный кабинет с помощью телефонного номера и электронной почты и загрузить все документы (достаточно их фотографий) — и через 30 дней заявителю придет подписанный документ от «ГАЗЭКС». Можно также подать заявку лично в клиентских центрах АО «ГАЗЭКС».

Заявка на догазификацию может быть отклонена только в том случае, если не выполняется два условия: жилой дом не зарегистрирован или в населенном пункте нет газовых сетей. К населенным пунктам также не относятся земли сельхозназначения. Узнать, к какой категории относится земельный участок и попадает ли он под правила догазификации, можно на сайте единого оператора. В личном кабинете потребитель также может увидеть все движения заявки.

Приостанавливается действие заявки в том случае, если в ней не хватает каких-либо документов: ИНН, копии паспорта, плана земельного участка. Если человек не устраняет замечания, а направляет новую заявку, учитывается последнее заявление, поданное через сайт оператора.

В случае с садовыми товариществами (СНТ) есть нюанс: их подключают к газовым сетям, но газопровод доводят до границы СНТ, а затраты на строительство сетей до конкретного домика ложатся уже на людей. В таких случаях люди решают, подать заявку коллективно или индивидуально. Есть также проблема с газификацией домов блочной застройки, где были квартиры — по закону квартиры не могут быть газифицированы.

Справка Группа компаний «ГАЗЭКС» — один из крупнейших газовых холдингов, ведущий деятельность на территории Свердловской области начиная с 1965 года. Газораспределительная компания «ГАЗЭКС» обеспечивает газом 523 тысячи потребителей среди населения и свыше 1600 предприятий и организаций Свердловской области. В Группе компаний работают свыше 4500 человек.

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