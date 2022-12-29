Путин разрешил военным и силовикам не декларировать доходы

Военнослужащие, сотрудники силовых структур и те, кто участвует в специальной военной операции России на Украине, могут не публиковать сведения о доходах, пока не закончится СВО.

Президент РФ Владимир Путин разрешил не публиковать сведения о доходах военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и ряда других категорий во время проведения специальной военной операции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, также не обязаны декларировать доходы, расходы и имущество (в том числе детей и супругов) военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, те лица, которые проходят службу в войсках Нацгвардии. Это же касается сотрудников уголовно-исполнительной системы и СКР, принимающих участие в СВО или выполняющих связанные с нею задачи, пишет «Интерфакс».

Сведения в период проведения СВО могут также не предоставлять и лица, направленные для выполнения задач на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.