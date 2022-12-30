«За трудолюбие и искусство»: уральским ювелирам вручили историческую награду Минфина РФ

27 декабря в Москве, в конгресс-центре Торгово-Промышленной Палаты РФ впервые в новейшей истории России лидерам ювелирной отрасли вручили медали «За трудолюбие и искусство».

Награда была учреждена в 1829 г. по инициативе выдающегося государственного деятеля Егора Канкрина, занимавшего пост министра финансов Российской Империи, и возрождена сейчас, спустя 193 года.

Минфин — одно из ключевых ведомств в системе управления государством, отвечающее за экономический рост и финансовую стабильность, — подчеркнул в приветственном слове министр финансов РФ Антон Силуанов. — Когда мы готовились к юбилею [в 2022 году Минфин празднует свое 220-летие], мы обратились к традициям, изучая, какими наградами отмечали лучших промышленников. И увидели очень интересный и удачный опыт — медаль «За трудолюбие и искусство». Сегодня мы вручаем ее тем, кому присущи эти два важнейших качества».

В числе первых представителей ювелирного производства, отмеченных ведомственной наградой Министерства Финансов, — основатель ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель «Гильдии ювелиров Урала» Александр Чамовских.

Для меня большая честь получить эту историческую награду. Тем более, что важнейшей целью для нас является как раз возрождение традиций и всемирной славы российского ювелирного искусства, которую принесли стране наши предшественники, в первую очередь великий Карл Фаберже», — отметил глава профессиональной Гильдии.

Вручение медалей состоялось в рамках презентации художественно-документального альбома «Минфин России у истоков выставочного движения», посвященного триумфу Российской художественной промышленности и ювелирных фирм на Всероссийских и Всемирных выставках XIX — начала XX вв. Книга вышла под редакцией кандидата исторических наук Г.В. Ананьиной.

Сложно было представить, что у истоков всего выставочного движения стояло Министерство финансов. В 1824 году Канкрин обратился к императору Александру I с просьбой открыть выставочное здание и провести первую выставку, чтобы посмотреть на наших предпринимателей с точки зрение протекционизма. Особое внимание уделялось камнерезному и ювелирному искусству, признанными лидерами в котором считались уральские мастера», — подчеркнула Галина Ананьина, президент Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства.

Выставка произведений High Jewellery стала наглядной демонстрацией возможностей российских компаний. Гости также могли оценить преемственность художественных традиции: ретроспективную составляющую экспозиции придали подлинные скульптуры Е. Лансере и раритетные бюсты из серии «Галерея русских государей», созданные Феликсом Шопеном.