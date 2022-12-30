Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.12
71,32
75,66
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«За трудолюбие и искусство»: уральским ювелирам вручили историческую награду Минфина РФ

«За трудолюбие и искусство»: уральским ювелирам вручили историческую награду Минфина РФ
Иллюстрация: CHAMOVSKIKH

27 декабря в Москве, в конгресс-центре Торгово-Промышленной Палаты РФ впервые в новейшей истории России лидерам ювелирной отрасли вручили медали «За трудолюбие и искусство».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Награда была учреждена в 1829 г. по инициативе выдающегося государственного деятеля Егора Канкрина, занимавшего пост министра финансов Российской Империи, и возрождена сейчас, спустя 193 года.

Минфин — одно из ключевых ведомств в системе управления государством, отвечающее за экономический рост и финансовую стабильность, — подчеркнул в приветственном слове министр финансов РФ Антон Силуанов. — Когда мы готовились к юбилею [в 2022 году Минфин празднует свое 220-летие], мы обратились к традициям, изучая, какими наградами отмечали лучших промышленников. И увидели очень интересный и удачный опыт —  медаль «За трудолюбие и искусство». Сегодня мы вручаем ее тем, кому присущи эти два важнейших качества».

«За трудолюбие и искусство»: уральским ювелирам вручили историческую награду Минфина РФ 1

В числе первых представителей ювелирного производства, отмеченных ведомственной наградой Министерства Финансов, — основатель ювелирного дома CHAMOVSKIKH, председатель «Гильдии ювелиров Урала» Александр Чамовских.

Для меня большая честь получить эту историческую награду. Тем более, что важнейшей целью для нас является как раз возрождение традиций и всемирной славы российского ювелирного искусства, которую принесли стране наши предшественники, в первую очередь великий Карл Фаберже», — отметил глава профессиональной Гильдии.

«За трудолюбие и искусство»: уральским ювелирам вручили историческую награду Минфина РФ 2

Вручение медалей состоялось в рамках презентации художественно-документального альбома «Минфин России у истоков выставочного движения», посвященного триумфу Российской художественной промышленности и ювелирных фирм на Всероссийских и Всемирных выставках XIX — начала XX вв. Книга вышла под редакцией кандидата исторических наук Г.В. Ананьиной.

«За трудолюбие и искусство»: уральским ювелирам вручили историческую награду Минфина РФ 3

Сложно было представить, что у истоков всего выставочного движения стояло Министерство финансов. В 1824 году Канкрин обратился к императору Александру I с просьбой открыть выставочное здание и провести первую выставку, чтобы посмотреть на наших предпринимателей с точки зрение протекционизма. Особое внимание уделялось камнерезному и ювелирному искусству, признанными лидерами в котором считались уральские мастера», — подчеркнула Галина Ананьина, президент Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства.

Выставка произведений High Jewellery стала наглядной демонстрацией возможностей российских компаний. Гости также могли оценить преемственность художественных традиции: ретроспективную составляющую экспозиции придали подлинные скульптуры Е. Лансере и раритетные бюсты из серии «Галерея русских государей», созданные Феликсом Шопеном.

«За трудолюбие и искусство»: уральским ювелирам вручили историческую награду Минфина РФ 4

Автор: Андрей Каяк
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • ЖСК «Георгиевский» вновь проиграл суд ФСБЖСК «Георгиевский» вновь проиграл суд ФСБ
  • Из Свердловской области за границу переехали уже более 16 тыс. человекИз Свердловской области за границу переехали уже более 16 тыс. человек
  • В Москве ждут краха, в Екатеринбурге — роста ставок. Итоги года в офисной недвижимостиВ Москве ждут краха, в Екатеринбурге — роста ставок. Итоги года в офисной недвижимости
  • В Индии погиб один из богатейших депутатов России. Ранее там же скончался его другВ Индии погиб один из богатейших депутатов России. Ранее там же скончался его друг
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.