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Основатель «Яндекса» Аркадий Волож ушел из компании

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож ушел из компании
Иллюстрация: Пресс-служба «Яндекса»

Волож ушел с руководящих постов «Яндекса» еще летом, после того как против него были введены санкции Евросоюза. Сейчас он попрощался с сотрудниками компании.

#НОВОСТИ

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож опубликовал на внутреннем сайте компании пост, в котором попрощался с сотрудниками компании, поддержал готовящуюся реструктуризацию и рассказал о своих планах. Об этом пишет The Bell со ссылкой на содержание письма.

Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским «Яндексом», а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании — в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим. Мне по-прежнему интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга «Яндекса», — написал он.

«В суете последних месяцев я с вами так и не попрощался. Новый год — хороший повод это исправить. Мне очень многое хотелось сказать вам, но пока ограничусь буквально несколькими словами. «Яндекс» — это проект моей жизни. И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе — с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны. Люблю вас всех и обнимаю. Мне вас очень не хватает. Пусть новый год принесет всем мир», — говорится в письме.

Автор: Андрей Пермяков
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