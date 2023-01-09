Три театра Свердловской области получат 48 млн руб. на новое оборудование

Это екатеринбургские драмтеатр и театр музкомедии. А также нижнетагильский театр драмы. Регион впервые получает средства на оснащение театров из федерального бюджета.

В рамках нацпроекта «Культура» в 2023 г. для трех уральских театров планируется закупить новую аппаратуру более чем на 36 млн руб., в 2024-м — почти на 12 млн руб.

Свердловская область впервые получит федеральные средства для развития театров. Одно из условий данного вида господдержки — театр должен располагаться в городе с численностью населения более 300 тыс. человек.

Правительство области сообщает, что федеральные средства будут распределены между тремя театрами региона. Это Свердловский государственный академический театр драмы, Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии и Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Эти театры оснастят новыми светодиодными приборами, прожекторами, цифровыми микшерными пультами, проекционными экранами, видеокамерами, микрофонами, акустическими колонками, световыми модулями. Из федерального бюджета на указанные цели в 2023-2024 гг. направят около 44,5 млн, из областного — почти 3,5 млн руб.

Напомним, что в 2022 г. в Екатеринбурге открылся новый частный театр. Сценическая площадка заработала в подвальчике музея УОЛЕ, где когда-то был театр «МЫ» и «Коляда-театр». За возрождение здесь театральной жизни взялся театр «Шарманка» совместно с инклюзивной театральной студией «Ора».

Также в прошлом году в Екатеринбурге после долгого ремонта заработал театр кукол. Теперь представления проходят в обновленном здании, с новым оборудованием и новыми спектаклями.

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