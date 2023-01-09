Хобби для избранных. Уральский бизнесмен снял фильм про охоту на Камчатке

Охотничий тур на Камчатку сопоставим по стоимости с небольшой квартирой в Екатеринбурге. При этом сопряжен с достаточно сложными условиями передвижения, например, пешими подъемами на вулканы.

Автор youtube-канала «Охота в России» Дмитрий Панов снял фильм об охоте на камчатских медведей, а также о том, как живут и развиваются на Камчатке охотхозяйства. По его мнению, такое хобби пока доступно только единицам. Ему, например, путешествие обошлось почти в 2 млн руб.

Кадр из фильма

Однако блогер считает, что поездка на Камчатку стоит этих денег. Во-первых, здесь можно добыть всех трофейных животных. Во-вторых, здесь прекрасно развиты местные охотхозяйства, в них есть все не только для охоты, но и для отдыха. В-третьих, он обращает внимание на неподражаемую природу Камчатки.

Сезон охоты на Камчатке начинается с 1 августа, заканчивается 15 декабря. С августа можно охотиться на медведя, а потом, с 1 сентября, — на лося. Возможна охота на рысь, лосей и диких баранов. Весной в течение одной недели можно охотиться на гусей и уток.

Конечно, красота здесь удивительная. Завораживают величественные вулканы. Медведей здесь много, и они не боятся людей. Охота получается не такая сложная, как на Урале. Но не менее увлекательная. Это такая вип-охота, потому что охотхозяйства здесь шикарные, — рассказывает Дмитрий Панов.

Кадр из фильма

Сложнее всего охотиться на горных баранов. До подножия гор, ближе к ареалу их обитания, надо добираться вертолетами, а оттуда подниматься пешком. Плюс охота на барана связана с везением: можно ходить неделю и никого не найти.

Впрочем, в фильме рассказывается, что на Камчатку все больше людей едет и за тем, чтобы просто полюбоваться природой.

У нас есть и экологические маршруты. Людей, которые приезжают просто посмотреть природу, разнообразный животный мир, с каждым годом все больше. У нас, если идешь по лесу спокойно и не шумишь, можно увидеть и глухаря, и рысь, и росомаху, и соболей, и белок, и медведей, и лосей, — рассказывает в фильме один из местных жителей.

Напомним, ранее мы писали об охоте в Свердловской области. В 2022 г. власти разрешили убить 3,5 тыс. лосей, было также установлено и максимальное количество других животных, которых могут добыть охотники без ущерба для экосистемы.

«Как бы это парадоксально ни звучало, но организованная охота помогает сохранить популяцию животных, потому что охотопользователь заинтересован в том, чтобы к нему приезжали на коммерческую охоту. Там, где не процветает организованная охота, процветает браконьерство», — считает Дмитрий Панов.

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