В 2023 г. для больниц Свердловской области приобретут 8 аппаратов МРТ

Сейчас в государственных поликлиниках их функционирует всего 12. Жителям некоторых городов региона не придется записываться и ездить в екатеринбургские больницы более чем за 200 км.

Восемь современных магнитно-резонансных томографов планируется приобрести для больниц Свердловской области в течение 2023 г.

Аппараты МРТ планируется поставить в больницы Каменска-Уральского, Первоуральска, Красноуфимска и Асбеста. Кроме того, аппараты МРТ поставят и в екатеринбургские больницы: ЦГКБ № 1, ЦГКБ № 3, ЦГКБ № 6 и ЦГБ № 7. На сегодняшний день в государственных больницах региона функционируют 12 МРТ.

Оборудование будет закуплено по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». В целом в 2023 г. из бюджетов всех уровней на реализацию нацпроекта в Свердловской области планируется направить 4,7 млрд руб.

Возможности современных аппаратов МРТ позволяют выявить проблемы и риски, которые невозможно обнаружить другими способами, а значит, наши врачи спасут множество жизней. Причём благодаря отсутствию ионизирующего излучения такое обследование безопасно даже для детей, — подчеркнул глава регионального минздрава Андрей Карлов.

Это доказывают случаи спасения пациентов, у которых такая диагностика помогла обнаружить жизнеугрожающие патологии. Так, на открытом летом 2022 г. в Верхнепышминской ЦГБ аппарате МРТ медики выявили у мужчины аневризму, которая могла в любой момент стать причиной трагического финала.

«Пациент в возрасте 40 лет обратился к нам с жалобами на головную боль, причину которой специалисты не могли установить. Мы провели исследование и выяснили, что у мужчины аневризма средней мозговой артерии, которая может привести к кровоизлиянию в головной мозг. Пациент был направлен в нейрохирургическое отделение ГКБ № 40 Екатеринбурга, и своевременно оказанная помощь спасла ему жизнь», — рассказал заведующий рентгенодиагностическим отделением Верхнепышминской ЦГБ, врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук Владислав Блинов.

Напомним, что в 2022 г. свердловские медучреждения получили 8 млрд руб. на лекарства и расходники. Деньги были распределены между 142 клиниками. Самые большие суммы направлены в Свердловский областной онкологический диспансер, ЦГБ № 24 и в областные межмуниципальные центры.

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