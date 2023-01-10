УБРиР предлагает клиентам премиальную карту Mir Supreme

УБРиР расширил линейку дебетовых карт. Теперь у клиентов появилась возможность оформить премиальную карту Mir Supreme с повышенным кешбэком и бонусами от Национальной системы платежных карт (НСПК).

Mir Supreme позволяет получать 5% кешбэка за траты в категории «Кафе и рестораны». Максимальная сумма кешбэка в месяц составляет 5 тыс. руб. C подробной программой повышенного кешбэка можно ознакомиться на сайте платежной системы «МИР».

На сегодня это одна из лучших карт на рынке. Ее владельцы получают премиальный сервис: повышенный кешбэк и доступ ко всем спецпредложениям платежной системы «Мир». Уверены, эта карта будет интересна и востребована у клиентов, — рассказал Сергей Миловский, директор департамента розничного бизнеса УБРиР.

Стоимость выпуска и обслуживания составляет 2,7 тыс. руб. в месяц. Карта становится бесплатной при наличии неснижаемого ежедневного в течение всего календарного месяца остатка от 500 тыс. руб. и общей сумме покупок по карте от 10 тыс. руб. или при зачислении зарплаты от 150 тыс. руб. в месяц.

Оформить карту можно в офисе и в мобильном банке УБРиР.

Справка Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 г. УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА, АЦ Эксперт на 01.01.2022). В 2022 г. регулятор включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг.

УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 г. УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 46 регионов страны. Собственная банкоматная сеть вместе с банками-партнерами насчитывает более 20000 устройств.

УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 51 учреждение в 30 городах и 10 регионах России.

В сентябре 2018 г. банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Он включает в себя семинары, мастер-классы, прямые эфиры, вебинары, мероприятия в формате игротеки и квесты для детей. В 2022 г. УБРиР открыл курс финансовой грамотности на платформе Skillbox.

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