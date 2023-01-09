Предпринимателя и мецената Бориса Зимина объявили в розыск

Сына основателя «ВымпелКома» Дмитрия Зимина, ранее объявленного иностранным агентом, объявили в розыск по мошеннической статье. Сам Зимин считает это ответом на свою политическую деятельность.

Бизнесмен и меценат Борис Зимин, сын основателя компании «ВымпелКом» Дмитрия Зимина, в сентябре 2022 г. признанный иноагентом, объявлен в розыск по статье УК. Из карточки дела следует, что Зимина обвиняют в мошенничестве, в Тверском суде подтвердили, что он заочно арестован по ст. 159 ч. 4 УК РФ, пишет РБК. Бизнесмен не живет в России много лет.

Зимина обвиняют в отчуждении акций каршеринговой компании BelkaCar, уточнил источник издания. В компании не стали комментировать новость. В 2019 г. структура компании BMT Private Equity, основанной Дмитрием Зиминым, стала основным владельцем BelkaCar, выкупив мажоритарную долю у швейцарской Winterberg Group (бывшая Bryanston Group).

Сделке предшествовал корпоративный конфликт. Экс-президент и совладелец Bryanston Resources Бенедикт Соботка обвинил Bryanston Group в убытках из-за вывода 52,4% BelkaCar и других активов. Летом 2022 г. Тверской суд Москвы заочно арестовал Фабиана Кройхера, соучредителя и исполнительного директора Bryanston, по делу о хищении акций BelkaCar на 47 млн евро.

Сам Зимин, судя по его посту в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой в РФ признана экстремистской), считает причиной объявления в розыск свою политическую деятельность и антивоенную позицию. Бизнесмен — первый публичный спонсор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан НКО-иноагентом и экстремистской организацией), основанного оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Он также создал фонд «Среда», который финансировал независимые СМИ, в том числе признанные иноагентами «Дождь» и «Медиазону».