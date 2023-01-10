Минобороны предложило поднять оклады военным и силовикам на 10,5%

Это почти вдвое выше инфляции, прогнозируемой в 2023 г. Обычно госслужащим индексируют зарплаты на уровень официального роста цен.

Минобороны России предложило с 1 октября 2023 г. поднять оклады сотрудникам силовых ведомств на 10,5% — соответствующий проект постановления опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. К военнослужащим по закону приравнены сотрудники органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ, ФСО, Росгвардии, Службы внешней разведки и еще несколько ведомств.

Подготовка проекта постановления правительства Российской Федерации, предусматривающего повышение окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников с 1 октября 2023 года в размере 1,105 раза, — говорится в документе.

Традиционно зарплаты в госсекторе и пенсии индексируют на размер инфляции. По официальным прогнозам, в 2023 г. она составит 5-7%. То есть рост зарплат силовиков превысит этот показатель в полтора-два раза.

До 23 января проводятся общественные обсуждения инициативы.