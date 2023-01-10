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Генерала Лапина назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ

Генерала Лапина назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ
Иллюстрация: Пресс-служба Минобороны

Бывшего руководителя группировки войск «Центр» на военной операции в Украине, которого сильно критиковали Кадыров и Пригожин, назначили на новую должность.

#АРМИЯ#НОВОСТИ

Генерал-полковник Александр Лапин, который до конца октября 2022 г. возглавлял группировку войск «Центр» на военной операции в Украине, назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в Минобороны.

59-летний Лапин в 2017 г. был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии и тогда же возглавил командование Центрального военного округа. 

Лапина сняли с должности главы группировки войск «Центр» в ноябре. Перед этим его раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров: он обвинил Лапина в кризисе на лиманском направлении, из-за чего случился прорыв ВСУ в Луганской области, и называл его «бездарем». 

«Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — написал Кадыров 1 октября и заявил, что Лапина «покрывают наверху руководители в Генштабе». К Кадырову присоединился и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В июле 2022 г. по указу президента Владимира Путина Лапин был удостоен звания Героя России.
Автор: Андрей Пермяков
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