Дисконт российской нефти приблизился к 50%. Россия готовится сократить добычу?

Нефть Urals сейчас продается по цене $37,8 за баррель. Это вдвое дешевле, чем цена за баррель эталонной Brent, и почти вдвое меньше показателя, на основе которого сверстан российский бюджет.

Российская нефть Urals при поставке из порта на Балтийском море продается по цене порядка $37,8 за баррель: это вдвое дешевле эталонной марки Brent, которая держится на уровне $78,57 долларов, и далеко от потолка цен на российскую нефть, который «Большая семерка» установила на уровне $60. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитику агентства Argus.

Такой уровень цен становится критичен для России: федеральный бюджет на 2023 г. сверстан исходя из стоимости нефти в $70,1 за баррель. При этом еще 5 января Минфин РФ объявил, что средняя декабрьская цена Urals составила $50,5 за баррель. По оценке ведомства, сохранение цены $50 в этом году при добыче 10 млн баррелей в сутки приведет к падению ожидаемых нефтегазовых доходов на четверть, на 2,1 трлн руб.

Поэтому не исключено, что Россия вскоре пойдет на сокращение добычи нефти. В 2022 г. она нарастила добычу нефти на 2%, до 535 млн тонн. Но уже в январе-феврале эксперты ожидают снижения добычи из-за потолка цен на нефть и нефтепродукты.