Уехавших ИТ-специалистов заманивают обратно бронью от армии

Минцифры в декабре начало обсуждать с представителями ИТ-ассоциаций и компаниями меры для возвращения в Россию уехавших айтишников, пишет «Коммерсантъ». В качестве «пряника» предлагается возможность гарантированной брони от призыва в армию и даже оплата перелета обратно в Россию. А в качестве «кнута» — запрет удаленной работы и повышение НДФЛ с 13% до 30% для работающих из-за рубежа, даже если формально у них остается статус налогового резидента, говорит глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

В Минцифры подтвердили, что разрабатывают меры поддержки развития российских ИТ-компаний, и отметили, что не поддерживают запрет на зарубежную удаленку и введение заградительных налоговых ставок.

Сейчас за пределами России работает порядка 100 тыс. ИТ-специалистов, которые в случае повышения НДФЛ уволятся, либо компании станут открывать офисы в других странах и переоформлять работников, считает г-н Смирнов.

Отсрочка от армии ИТ-специалистам и работникам ОПК законодательно все еще не закреплена, указывает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. Поправки к федеральному закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» или специальный указ президента РФ необходимы, так как договоренности между ведомствами, министерствами и военкоматами, могут измениться в любое время, считает партнер Five Stones Consulting Александр Карпухин.