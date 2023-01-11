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«Магнит» готовит к запуску еще один дискаунтер

«Магнит» готовит к запуску еще один дискаунтер
Иллюстрация: DK.RU

Формат дискаунтеров растет быстрее всего на российском рынке розничной торговли продуктами. У «Магнита» уже есть одна такая сеть, сейчас идет разработка второй.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

О планах торговой сети «Магнит» открыть новую сеть дискаунтеров сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В компании подтвердили, что считают этот формат одним из самых перспективных и будут увеличивать свое присутствие в этом сегменте. Открыть первые магазины планируется после того как будет утверждена концепция сети, предположительно в первом квартале 2023 г.  

«Магнит», второй по выручке российский ритейлер, включающий примерно 26,7 тыс. торговых точек, с 2020 г. развивает сеть дискаунтеров «Мая цена» — сейчас работает порядка 700 таких магазинов. 

Дискаунтеры сейчас — один из самых бурнорастущих форматов розничной торговли в России. За январь-сентябрь 2022 г. выручка ГК «Торгсервис», объединяющая жесткие дискаунтеры «Светофор» и «Маяк», выросла на 47,8%, до 296,3 млрд руб. год к году — это максиму среди топ-10 продуктовых сетей. 20% россиян стали чаще ходить в дискаунтеры, чтобы снизить расходы, показало исследование NielsenIQ осенью 2022 г. 

Развивает формат дискаунтеров и X5 Group, у которой в этом сегменте работают магазины «Чижик»: к 2026 г. компания нацелена стать лидером среди дискаунтеров. В планах сети на этот год — увелчить число магазинов «Чижик» втрое, до 1,5 тыс. 

 
Автор: Андрей Пермяков
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