Центробанк возобновит продажу валюты, чтобы компенсировать недополученные нефтедоллары

Новое бюджетное правило позволит сгладить волатильность рубля относительно цен на нефть. И ФНБ теперь будет не накапливаться, а использоваться в любом случае.

Банк России объявил, что с 13 января 2023 г. возобновит операции купли-продажи валюты на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила. ЦБ РФ будет продавать китайские юани из ФНБ — равномерно в течение каждого торгового дня месяца.

Но новостях о продаже валюты Центробанком курс доллара упал на 1,23 руб. до 68,57 руб. за доллар на Мосбирже.

Валютные операции в рамках бюджетного правила нужны, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы: в январе будет недополучено 54,5 млрд руб., ожидает Минфин. В феврале сумма может увеличиться в два-три раза, а далее вступят в силу ограничения на экспорт нефтепродуктов в ЕС, что приведёт к дополнительному сокращению НГД, указывает телеграм-канал MMI.

Новое бюджетное правило одновременно и изменилось, и нет, говорит экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Валюту продают и покупают относительно показателя фиксированной цели в 8 трлн руб. нефтегазовых доходов на год: при текущем уровне добычи это соответствует цене нефти в $55 за баррель. Если добыча снизится, цена будет в районе $60 за баррель.