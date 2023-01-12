МегаФон запустил линейку современных кнопочных телефонов. Ее планируют продавать и в СНГ

Такой шаг в сети объясняют стабильным спросом на подобные устройства. Сейчас телефоны под брендом Fontel можно приобрести в интернет-магазине компании.

МегаФон разработал линейку современных кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel. Первая модель уже поступила в продажу. Планируется, что до конца 2023 года бренд займёт до 50% продаж кнопочных телефонов в розничной сети оператора.

Первая модель линейки доступна в интернет-магазине МегаФона, а в феврале появится во всех салонах оператора. Телефон Fontel FP 200 оснащён цветным дисплеем, слотом для двух сим-карт, аккумулятором на 600 мАч, а также возможностью использовать карту памяти объёмом до 32 Гб.

Несмотря на популярность смартфонов, мы видим стабильный спрос на кнопочные телефоны в своей розничной сети. Линейка Fontel разработана с учетом актуальных потребностей пользователей и может конкурировать с устройствами, представленными в рознице, а также полностью заменить продукцию брендов, ушедших с российского рынка. Мы рассматриваем возможность открытия продаж в других крупных розничных сетях России и стран СНГ, – комментирует Давид Борзилов, директор по продажам МегаФона.

Сейчас ключевыми характеристиками при выборе являются большой дисплей, батарея, позволяющая увеличить автономность работы, значительный объём памяти, слот для MicroSD. Модели Fontel отличают эргономичный дизайн, простой и понятный интерфейс, поэтому устройства подойдут любым пользователям, в том числе детям и пожилым людям.

Реализацией проекта, разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Вcего в 2023 году будет запущено в продажу восемь моделей под брендом Fontel. В линейке будут представлены раскладные телефоны, а также оснащенные дополнительной защитой – противоударные и водонепроницаемые. Стоимость устройств будет составлять от 590 руб. до 2 990 руб.