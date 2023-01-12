Призывной возраст в России могут повысить до 30 лет уже весной. Нижняя планка остается

Этой весной в армию, возможно, будут призывать молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, говорит председатель думского комитета по обороне. То есть верхнюю планку подняли, а нижнюю нет.

Переход на новую систему призывного возраста с 21 года до 30 лет, анонсированный в декабре министром обороны РФ Сергеем Шойгу, может начаться уже весной. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. На первых порах призывать будут «по смешанному типу» — то есть людей в возрасте от 18 до 30 лет, сказал он.

До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием, — сказал депутат.

Полный переход к новой системе с призывным возрастом с 21 года до 30 лет займет от одного года до трех лет.

Сергей Шойгу в декабре заявил, что в России в будущем нужно поэтапно увеличить призывной возраст: нижнюю планку — с 18 лет до 21 года, верхнюю — с 27 лет до 30. Численность армии при этом необходимо довести до 1,5 млн человек.

В рамках последнего осеннего призыва в армию призвали 120 тыс. человек. Сколько людей наберут весной, с учетом новых возрастных рамок, пока точно неясно.