«Фитнес-клуб и ресторан — очень хорошее преимущество при выборе квартиры»

Еще лучше, когда всем этим управляет девелопер. Такое предложение на рынке есть только у «УГМК-Застройщик». И оно останется уникальным надолго. Почему — рассказал директор компании Евгений Мордовин.

Компания «УГМК-Застройщик» не просто строит жилые комплексы с базовой инфраструктурой. Каждый из построенных ЖК имеет свой ресторан и фитнес-клуб. Причем это относится не только к объектам премиум-класса. «Мы решили делать свой продукт по принципу, когда высокое качество может быть доступно всем», — рассказал Евгений Мордовин. В каждом жилом комплексе УГМК строятся фитнес-центры с бассейнами и рестораны, потому что «важно, чтобы рядом с домом был свежий хлеб и возможность поплавать в бассейне перед работой».

Однако насколько такие грандиозные планы экономически выгодны? Действительно ли людям важны фитнес-залы, рестораны и бассейны? DK.RU пообщался на эту тему с Евгением Мордовиным, директором «УГМК-Застройщик», Алексеем Циммерманом, управляющим фитнес-клубом World Class «Нагорный», Татьяной Жигаревой, управляющей клубом Encore Fitness, а также основателем компании Good Community Русланом Мухаметшиным и ресторатором Кириллом Шлаеном.

Как вы пришли к тому, что стали заниматься фитнес-клубами?

Евгений Мордовин:

— На мой взгляд, когда рядом, в том же доме, есть фитнес, бассейн, спа и детский развивающий центр, это очень хорошее преимущество при выборе квартиры. И еще лучше, когда все это управляется и развивается застройщиком.

Фитнес-клуб есть в каждом из ваших проектов?

— Да. Когда мы начали реализовывать наш первый проект «Макаровский», там был фитнес-клуб. Мы строили его согласно требованиям федеральной сети фитнес-клубов. Сначала ориентировались на Gold Gym. Первый клуб открыли в соответствии с их стандартами. Ради этого пришлось практически перестроить уже готовый объект первой очереди: сначала клуб был 2000 кв. м, в итоге получился почти 4000 кв. м. Но это стоило того. Получился успешный проект, который будет работать не только для жителей ЖК, но и на город, создавая комфортные условия для всех его жителей.

Затем мы стали проектировать фитнес-центр в «Нагорном». Нам хотелось, чтобы, помимо фитнес-зала, там был бассейн, причем не только взрослый, но и детский. И чтобы все это работало на горожан, для всех желающих. И мы сделали так, чтобы это все было видовое, красивое, чтобы было удобно подъехать и припарковаться.

Когда мы начали строить ЖК «Изумрудный бор», мы изначально фитнес-центр там не планировали. Ведь это ЖК на окраине города. Но потом решили сменить концепцию. Мы посчитали, что высокое качество жизни должно быть доступно везде. В общем, решили делать недорогие и очень хорошие вещи, которые смогут позволить себе и студент, и миллионер. Мы запроектировали там фитнес-клуб, и он получился самым большим из всех наших клубов — 4000 кв. м с двумя бассейнами, в 2023 г. мы его откроем.

Почему для потребителя удобно, когда фитнес-центр управляется застройщиком?

Евгений Мордовин:

— С точки зрения потребителя, это комфортно, и это весомый бонус при покупке жилья. С точки зрения экономики для застройщика, фитнес — это инвестиции от 500 млн руб. Это большие деньги, а срок окупаемости проекта — 15-20 лет. Доходность по фитнесам небольшая, в районе 5-7% от объема инвестиций. Сам по себе фитнес-центр строить нерентабельно, но если его строить в жилом комплексе, он положительно повлияет на динамику проекта. Мы работаем только с федеральными игроками, поддерживаем их стандарты. Строим помещения согласно их требованиям.

Под клубы крупных федеральных сетей нужны большие площади. Наши застройщики их в проекты не закладывают. По крайней мере, этого не было озвучено. Чтобы это все построить, нужно потратить кучу денег и времени. Мы нашли способ в каждом жилом комплексе сделать фитнес-клуб, так же, как зеленые дворы и парковки, клиники… Это наши стандарты, и мы их реализуем, мы понимаем, что потребителю это важно.

Пожив в условиях, когда фитнес-центр и бассейн находится в их жилом комплексе, люди не захотят от этого отказываться в пользу других ЖК. Мы приучаем людей к хорошей жизни, к хорошим комфортным условиям.

Развитие фитнес-центров для «УГМК-Застройщик» — проект имиджевый?

Евгений Мордовин:

— Мы не стремимся к тому, чтобы делать наши фитнес-центры маленькими, клубными, закрытыми. Нам это неинтересно. Фитнес должен быть на высоком уровне, туда должны ходить не только те, кто живёт в этом доме, но и все желающие. Мы работаем с лидерами фитнес-индустрии, строим клубы по стандартам федеральных компаний.

Ведь здоровье — это важно, это главное. Люди говорят: мы хотим заниматься спортом, иметь возможность до работы поплавать в бассейне.

На сегодняшний день мы являемся самым крупным провайдером фитнес-индустрии в Екатеринбурге: у нас четыре фитнес-клуба, в следующем году будет пятый — «Брайт Фит». Общая площадь наших фитнес-клубов больше 16 тыс. кв. м. Это, по сути, торговый центр. Объем инвестиций — около 2,5 млрд руб. за последние три года.

Но вы ведь не единственный застройщик, в чьих ЖК есть фитнес-залы?

Евгений Мордовин:

— Мы не единственные застройщики, которые оборудуют фитнес-клубы в своих помещениях, но мы единственные, кто строит их во всех проектах, не только в премиум. Мы начали с бизнес-класса, а сейчас переходим в комфорт. Также мы единственные, кто работает с лидерами отрасли — Encore Fitness и World Class.

Чтобы конкурировать с нами по этой позиции, надо будет очень сильно постараться. Таким образом, на сегодня у нас есть уникальное торговое предложение.

Как отработал первые полгода Encore Fitness?

Татьяна Жигарева:

— Совместно с «УГМК-Застройщик» мы создали масштабный проект, который стал для многих источником энергии и вдохновения. Изысканное пространство площадью 3 000 кв. м, выполненное в стиле ар-деко, поражает эстетичными деталями интерьера, нестандартной системой освещения и сказочным аромадизайном.

Члены клуба смогут посетить авторские тренировки в большой студии групповых программ или стильном бассейне, провести персональное занятие с опытным специалистом в тренажёрном зале, расслабиться в просторном термальном комплексе с разнообразными решениями для парения, насладиться услугами многофункционального Спа-комплекса, а завершить день вкусным обедом в Encore Cafe by Breadway. Encore Fitness — не просто место для тренировок, а так называемый «третий дом», где можно с комфортом посвятить целый день себе или провести время с близкими.

Успешная реализация этой концепции дала клубу отличный старт в самом начале и стала хорошим драйвером его увеличивающейся популярности. Мы являемся представителями сегмента премиум-класса, чья аудитория всегда нуждается в качественных и профессиональных услугах. По отдельным месяцам прошедшего полугодия показатели даже были выше ожидаемых.

Как удается поддерживать на плаву объект премиум-класса, то есть делать его коммерчески успешным?

Татьяна Жигарева:

— Премиальный бренд — это всегда первоклассный сервис, высокое качество предлагаемых услуг и это всегда «быть на шаг впереди остальных».

У нас даже самая незначительная деталь доведена до совершенства, начиная с внимательного и вежливого персонала, который в лицо знает всех членов клуба, и заканчивая полезными аксессуарами в раздевалках. Такое внимание к мелочам — наш фирменный стиль. Важно ориентироваться не на статистические данные о том, что нравится людям, а обращать внимание на пожелания каждого, так называемую small data. То есть удовлетворение пожеланий инициативных клиентов формирует общую удовлетворенность клубом. Встречаясь с членами клуба в коридоре, тренажерном зале или раздевалке, мы всегда готовы к диалогу.

Правильному восприятию проекта служит и оригинальное оформление клуба, которое было создано креативной командой, учитывая особенности локации и последние архитектурные тренды. Одной из главных составляющих проекта является также спа-зона с термальным комплексом и большим бассейном — укрепление здоровья, расслабление и уход за телом в одном флаконе. В термах Encore Fitness представлены бани и сауны практически со всех уголков мира, а их архитектурное исполнение не имеет аналогов.

Ещё одна важная особенность, которая способствует успеху, — месторасположение. Башня «Исеть» — передовая, современная, многогранная локация. Она создаёт принципиально новое качество жизни. Это колоссальная инфраструктура и одно из самых выигрышных местоположений в городе.

Мы также предлагаем широкий спектр фитнес-предложений, собранных в одном уникальном месте. Средняя посещаемость клуба равна 6-7 раз в месяц, продолжительность каждого визита составляет 4 часа, и почти каждый второй член клуба занимается персонально с тренером — одни из самых высоких показателей для российского рынка.

Encore Fitness — это высококлассные специалисты с большим опытом создания и управления клубами, начиная от разработки концепции и философии бренда, заканчивая выводом его на окупаемость.

В декабре открылся фитнес-центр World Class. Как прошел первый месяц работы, чем он привлекает посетителей?

Алексей Циммерман:

— Концепция нашего центра заключается в соединении фитнеса и медицины. Вообще Нагорный — это такое место силы, где, по-моему, собралось все самое лучшее в Екатеринбурге в плане фитнеса.

Центр был построен согласно всем требованиям федеральной сети. Здесь учтено все, что нужно учитывать при строительстве. При этом оно завершилось за полгода.

Здесь самые лучшие тренажеры, самая лучшая команда, самый лучший застройщик, самый лучший бренд — World Class. И все это в совокупности дает тот результат, который мы имеем.

Мы на предпродажах получили очень-очень много. В Екатеринбурге до нас никто таких цифр не делал. Это именно благодаря нашей концепции, нашему смарт-подходу к фитнесу. Мы не просто направляем человека в тренажерный зал. У нас есть диагностические аппараты, в штате есть врачи, которые, прежде чем человека куда-то отправить, полностью его обследуют и выявляют возможные проблемы.

Это может быть недостаток движения, например, или гормональные моменты, и с ним работает эндокринолог, либо какие-то вещи, связанные с аппаратной косметологией. И мы работаем опять же на лучших аппаратах в Екатеринбурге.

То есть вы не только про спорт, вы можете решать конкретные проблемы со здоровьем?

Алексей Циммерман:

— Вообще, цели, с которыми люди приходят в спортзал, разные — кто-то хочет похудеть, кто-то подкачаться, кто-то просто хорошо себя чувствовать, кто-то хочет избавиться от стресса. И у нас на любой запрос есть конкретное решение — человеку не надо ездить по разным местам. Мы в одном месте собрали все: у нас есть и диетолог, и эндокринолог, и полноценный фитнес, и фитнес-бар.

Конечно, у жителей ЖК «Нагорный» есть территориальное преимущество, но среди посетителей клуба много людей, которые приезжают из других частей города. Клиентов из нашего ЖК в центре примерно 30%.

Рестораны тоже есть в каждой локации «УГМК-Застройщик». Это такая же история, как с фитнес-клубами, — вы управляете ими сами?

Евгений Мордовин:

— Да, чтобы хорошо жить, рядом должна быть какая-то выпечка, свежий хлеб. Есть рестораны, где операторы справляются без нас. Есть сложные проекты, такие как «Большой грузинский». В данном случае мы вкладываем свои деньги. То есть мы создаем этот проект, передаем его в управление ресторатору и весь город радуется.

На мой взгляд, если в небольших ресторанах есть возможность ошибиться, не пошло – сделал другое, то на такой концепции, как «Большой грузинский», не получится. Летом здесь 1000 гостей в день, 30 000 в месяц, за полгода около 550 тыс. Это впечатляет.

«Большой грузинский» получил в 2022 г. пальмовую ветвь, стал по версии Е1.RU самым популярным рестораном города, что стало залогом успеха?

Евгений Мордовин:

— Кирилл Борисович Шлаен — профессионал, он увидел это место, перспективу, представил, как это будет. Когда человек видит образ, понимает концепцию, проект не может не быть успешным. Для Кирилла Борисовича это место и продумано, и выстрадано. Для того чтобы оснастить ресторан, он проехал по Грузии, купил ковры, утварь.

Плюс ресторан удачно расположен — рядом прогулочная зона, шикарные виды, старинные кирпичные здания, веранды, большой грузинский сад, где можно собираться большими компаниями.

Это ваш единственный проект с Кириллом Шлаеном?

Евгений Мордовин:

— Нет, мы также совместно с ним хотим открыть ресторан на Хохрякова. Там очень интересный проект — мы восстанавливаем объект культурного наследия — дом Башуровой. Первый этаж из камня, второй будет из дерева. По сути, здесь мы воссоздаем те планировочные решения, которые были созданы архитекторами XIX в. Думаем, что там очень хорошо зайдет тематический ресторан.

У «УГМК-Застройщик» есть и другие ресторанные проекты, какие здесь произошли изменения в 2022 г. и какие планы на 2023 г.?

Руслан Мухаметшин:

— Каждый год в ресторанах Сети GOOD COMMUNITY проходит насыщенно и виртуозно. В начале года мы открыли уникальный Банкетный Зал при ресторане the BARBARA (2 этаж Башни «Исеть»), рассчитанный на мероприятия до 100 человек. Теперь мы можем проводить люксовые банкеты, фуршеты, корпоративы с приглашенными звездами. Площадка мобильна и позволяет менять расстановку мебели под требования заказчика, что вызывает особый интерес. К тому же из зала есть прямой выход на террасу ресторана.

the BARBARA

Кстати, в этом летнем сезоне мы расширили летнюю часть ресторана BARBARA с 80 посадочных мест до 140 и полностью укомплектовали ее под самостоятельное функционирование, открыв отдельный вход на всю террасу. Теперь точно можно сказать, что терраса у the BARBARA — самая большая в центре города.

Также этим летом нам посчастливилось вступить в партнерские отношения с Отелем Hyatt Regency Ekaterinburg и в кратчайшие сроки запустить ресторан TRIBU с уклоном в мясную тематику, открыв в июне летнюю террасу, а в сентябре - сам ресторан на четвертом этаже отеля. Кстати, он вошел в топ-100 новых концепций России 2022 г. по версии Премии PALM DOR.

Ресторан TRIBU

На этом мы не останавливаемся. В 2022 г. начали работу над новым проектом в ЖК Нагорный, и уже в марте 2023 г. будем готовы презентовать BREADWAY-café. Еще более нарядный, шикарный и большой (2 этажа, летняя веранда и патио).

Green-room BREADWAY-café

BREADWAY-café

Безусловно, за таким масштабом стоит заслуга всей команды. Несмотря на все вызовы, который кидает нам мир с 2020 г., только благодаря единому мышлению мы доводим каждый проект до совершенства, именно за такой подход нас и любят наши гости.

Почему ресторанные проекты УГМК успешны, с вашей точки зрения?

Кирилл Шлаен, ресторатор:

— Ресторанный кластер, возникший в комплексе зданий у Макаровского моста, стал, возможно, главным открытием последних лет. «Большой грузинский», разместившийся в исторически хлебном месте — здании Симановской мельницы — несколько раз за год расширялся и стал крупнейшим рестораном города. За два года работы ресторан получил национальную премию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса», был отмечен рейтингом WHERE TO EAT, премией портала «Моменты» и «Народной премией Е1».

Ресторан «Большой грузинский»

Но главным достижением «Большого грузинского» стала поддержка горожан. Благодаря выносу промзоны и комплексной реконструкции этой территории, проведенной компанией «УГМК-Застройщик», жители города вернулись на набережную у Макаровского моста впервые с начала ХХ века. Важным элементом стали комфортабельные летние веранды, которых не было на городской набережной Екатеринбурга, по крайней мере, последние 100 лет. Теперь гости возвращаются сюда за вдохновляющим видом на город, огнями Сити и свечением главного городского моста.

В новых корпусах «Макаровского» открылось еще несколько заведений, в том числе важный для городского ресторанного комьюнити ресторан Grain с официальным участием Глена Баллиса — австралийского шеф-повара, приложившего руку ко многим знаковым проектам Москвы.

Ресторан Grain

Вероятной причиной убедительного успеха ресторанного кластера в «Макаровском» стал альянс опыта и усилий профессиональных рестораторов и впечатляющего умения компании «УГМК-Застройщик» глубоко и последовательно развивать территории своего присутствия, уделяя внимание истории места и его значения для городской среды Екатеринбурга.

Какими ресторанными новинками порадуете Екатеринбург в 2023 г.?

Евгений Мордовин

— В конце 2023 г. планируем сдать Гастромолл. Это ресторанный комплекс, который планируем запустить летом 2024 г. Некий гастромонстр с точки зрения размеров, аналог «Депо» в Москве.

Предполагается, что вся территория здания и уличная территория вокруг него — все должно быть заполнено ресторанами. То есть террасы, где будет порядка семи ресторанов, около четырех уличных веранд, фудкорты, 25 концепций маленьких ресторанов.

Общая площадь ресторанов в самом здании — 6 тыс. кв. м, с учетом террас и веранд — 8 тыс. кв. м. Для сравнения, «Большой грузинский» — около 2 тыс. кв. м. На сегодняшний день это самый большой ресторан в городе.

Также в 2023 г. мы хотим открыть кафе the BARBARA в Нагорном, рядом с фитнес-центром World Сlass. Это тоже наш проект.

Строя фитнес-центры и рестораны в каждом из своих жилых объектов, мы формируем комфортную среду для наших жителей, чтобы у них было все для поддержания здорового образа жизни. При этом вся та инфраструктура, которая создается нами на наших объектах, меняет также и городскую среду, делая ее более комфортной для всех: не все могут купить апартаменты в башне «Исеть», но любой может прийти туда в фитнес-центр или ресторан.

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