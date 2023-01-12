От 7 до 50 млн руб.: зачем столько тратить кандидатам на выборы в гордуму?

Заявление политолога Илья Гращенкова о том, какую сумму нужно приготовить тем, кто хочет пройти в новый состав Екатеринбургской гордумы, вызвало бурные дискуссии. И вот почему.

В этом году завершается срок полномочий действующего состава городской думы Екатеринбурга. На сентябрь запланированы очередные выборы. На днях российский политолог, президент фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков, которому приписывают сотрудничество с партией «Новые люди», написал в своем телеграм-канале, что претендентам на мандат нужно быть готовым потратить на кампанию от 30 до 50 млн руб.

Другие политологи с ним не согласились. Например, авторы анонимного телеграм-канала «Беспощадный пиарщик» считают, что сумма весьма завышена. С учетом оплаты аренды помещения для штаба, размещения рекламы и агитматериалов на кампанию необходимо около 7-10 млн руб.

На Урале тоже называют более скромные цифры. В комментарии агентству «Новый день» директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин отметил, что исходя из опыта прошлых кампаний, бюджет составит около 15 млн руб. Главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Сергей Мошкин считает, что кандидату нет смысла начинать кампанию, если он не готов потратить хотя бы 10 млн руб. Политолог Михаил Коробельников также считает, что кандидату желательно иметь около 10-15 млн руб., а дальше — все зависит от того, насколько конкурентными будут выборы.

Стоимость в 7-10 млн руб. [могла бы быть приемлема], если бы речь шла про выборы в любом другом городе, но Екатеринбург — дело особое. Во-первых, в области насчитывается 49 миллиардеров. Во-вторых, продолбать-то можно и 500 тыс., я все-таки говорю о стоимости кампании на победу. Разумеется, если вы идете от ЕР, то сумма кампании уменьшается за счет монетизации админресурса. В-третьих, возникает интрига с ДЭГ (дистанционное электронное голосование без посещения избирательного участка уже опробовано в некоторых регионах России, — прим.ред.), что тоже удорожает кампанию, — объяснил Илья Гращенков.

Он также представил примерный расчет по затратам, с учетом того, что кампанию нужно начать не позже июня, а оптимальный фонд оплаты формируется минимум на 3 мес., а оптимально — на 4-5 мес.:

10-15 млн. руб. уйдет на гонорар хороших специалистов. Без учета руководителя компании в штабе необходимо минимум 6 чел. Средняя зарплата хорошего технолога начинается от 350-500 тыс. в мес.;

от 5 млн руб. нужно запланировать на работу в поле, этой суммы хватит на «два ударных месяца»;

2-3 млн руб. необходимо на оплату хороших юристов сопровождения и нападения;

1-2 млн руб. уйдут на оплату работы дизайнеров и райтеров, которые готовят агитационные материалы;

4-5 млн руб. — печать газет и листовок;

плюс необходимо забронировать расходы на агитацию в СМИ, сетевую агитацию, проведение 2-3 социологических опросов, встречи с избирателями, оплату наблюдателей на участках и аренду помещения для штаба.

Комментируя расчеты коллеги, уральский политтехнолог Алексей Швайгерт отметил, что тот «правильно формирует рыночное предложение» для партии, которая намерена работать на раскачку протестной явки против админресурса.

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