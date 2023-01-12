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Бывших участников военной спецоперации выдвинут на региональные выборы

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Военных, добровольцев и волонтеров, участвующих в спецоперации на Украине, будут выдвигать в главы регионов и депутаты региональных парламентов.

#ВЫБОРЫ#СВО#НОВОСТИ

Бывших участников военной спецоперации России на Украине: военных, добровольцев и волонтеров — выдвинут в органы законодательной и исполнительной власти на выборах 2023 г., пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

«Эти люди показали себя патриотами, поэтому если кто-то из них захочет делать политическую карьеру, то у них есть все возможности», — говорит один из источников издания. «Это всем выгодно – иметь таких ребят у себя в команде, поскольку в обществе на это есть запрос», — отмечает другой.

Выборы в этом году пройдут 10 сентября, будут избраны 20 глав регионов на прямых выборах, пять — на непрямых, выбрать предстоит также депутатов 20 заксобраний.

Сделать ставку на людей из зоны СВО намерена «Единая Россия», говорит еще один собеседник издания: «Не случайно часть депутатов поехала на новые территории в качестве добровольцев». После этого они смогут вступить в кампанию в статусе ветерана. Так, сейчас в качестве добровольца на Донбассе находится депутат Госдумы Сергей Сокол, который пойдет на выборы главы Хакасии от «Единой России».

 
Автор: Андрей Пермяков
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