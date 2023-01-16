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Что ждет сферу ЖКХ: итоги и прогнозы на 2023 г.

Что ждет сферу ЖКХ: итоги и прогнозы на 2023 г.
Иллюстрация: УК «Территория»

В 2022 г. прошло немало политических, экономических и законодательных изменений. Какими они стали для ЖКХ и что ждать в наступившем году рассказал руководитель УК «Территория» Дмитрий Сень.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

С сентября 2022 г. вступило в силу постановление правительства, согласно которому изменился порядок определения размера оплаты ресурсов при использовании и содержании общего имущества. Теперь домам, кому начисляли плату по нормативу, в первые три месяца 2023 г. проведут перерасчет — вернут переплату или добавят неоплаченное.

Также с сентября 2022 г. жители домов теперь выбирают управляющую компанию иначе: проголосовать должны как минимум 50% собственников плюс один голос. Ранее достаточно было 25% голосов собственников. Напомним, что голосование идет квадратными метрами.

Немаловажным стало изменение тарифов ЖКХ, прошедшее дважды за год. Запланированная 1 июля 2023 индексация тарифов на газ, электроэнергию, водоснабжение и отопление, была перенесена на декабрь 2022 г. А с 1 ноября ушедшего года повысилась ставка за услугу «Содержание жилья», долгое время державшаяся на отметке 28,16 руб./м2 Новая сумма муниципального тарифа — 30,53 руб./м2

Немало влияния оказали и политические события.

С февраля по понятным причинам исчез целый ряд поставщиков, а стоимость стройматериалов и комплектующих значительно выросла. Сейчас мы находим какие-то варианты, пытаемся, если есть такая возможность, перейти на отечественных производителей, но цены продолжают расти, — рассказывает Дмитрий Сень.

ЖКХ в 2023 году

Управляющие компании — это те, кто постоянно общается с собственниками. И чтобы соответствовать ожиданиям жителей, оставаться на рынке, необходима постоянная эволюция. Наступивший год лишний раз докажет, что всем УК необходимо искать новые технологии и решения для появляющихся задач. Остаться на одном месте не получится.

Я всегда говорю: ЖКХ — это локомотив экономики и технического прогресса в целом. Мы должны держать себя в тонусе и идти вперед, развиваясь и совершенствуясь, — подчеркивает руководитель управляющей компании «Территория».  

Автор: Гринина Ирина
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