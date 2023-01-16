Строители и проектировщики смогут найти партнеров на форуме по закупкам

2 марта в онлайн и офлайн формате состоится форум World Build/State Contract. Его цель — собрать системные проблемы в законодательстве о закупках и выйти на новые законодательные инициативы.

Регистрация на форум открыта на сайте www.стройзакупки.рф. Традиционно на мероприятии ожидается порядка 10 тыс. очных и онлайн участников. 2 марта проектировщики и застройщики смогут установить новые контакты с партнерами и обозначить проблемы в законодательстве, которые затрудняют работу и мешают развивать бизнес.

Представители Министерства финансов РФ, Минстроя РФ выскажут свое мнение о предложениях участников мероприятия по совершенствованию законодательства.

О проблемах в законодательстве и о ближайших объектах для подрядных работ расскажут заказчики из разных регионов России: «Сибур», «Росатом», «Зарубежнефть», энергетический холдинг «Т. Плюс», «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», «Управление транспортными активами» («Первая портовая компания»). Тендеры иностранных компаний представит «Белоруснефть».

Участники смогут ответить на вопрос, что нужно изменить в нормах, в законодательстве для более успешного осуществления стройконтроля и современного расчета цены контракта.

У гостей форума будет возможность получить рекомендации и советы по участию в закупках от профильных экспертов.

Организаторы форума — СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций». Форум проходит при поддержке Ассоциаций «Национальное объединение строителей», «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей», федеральной торговой электронной площадки «Тэк-Торг», «Интерфакс» и продукта «Маркер», «Российского аукционного дома», страхового дома «ВСК».

Программа и регистрация — www.стройзакупки.рф