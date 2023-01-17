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Начало необратимого тренда: население Китая сократилось впервые за 60 лет

Начало необратимого тренда: население Китая сократилось впервые за 60 лет
Автор фото: Ferdinand-Feng. Иллюстрация: Pixabay.com

Рождаемость в Китае находится на рекордно низких уровнях. К 2050 г. население страны, как ожидается, сократится на 109 млн человек. Это будет иметь большие последствия для всего мира.

#КИТАЙ#НОВОСТИ

Население Китая в 2022 г. сократилось впервые за 60 лет: национальное бюро статистики КНР сообщило, что население уменьшилось примерно на 850 000 человек, составив 1,41175 млрд человек, пишет Reuters. 

Население страны не сокращалось с 1961 г., последнего года Великого голода в Китае, и это является историческим поворотом, который, как ожидается, станет началом длительного периода уменьшения численности населения страны и будет иметь глубокие последствия для экономики КНР и всего мира. 

Уровень рождаемости в Китае в прошлом году составил всего 6,77 рождений на 1000 человек, что ниже показателя в 7,52 рождений в 2021 году и является самым низким показателем рождаемости за всю историю наблюдений. По прогнозу ООН, население Китая уменьшится на 109 млн человек к 2050 г.

Демографические и экономические перспективы Китая гораздо мрачнее, чем ожидалось. Китаю придется скорректировать свою социальную, экономическую, оборонную и внешнюю политику, — сказал демограф И Фусянь.

По его словам, сокращение рабочей силы в стране и спад в обрабатывающей промышленности еще больше усугубят высокие цены и высокую инфляцию в Соединенных Штатах и Европе.

Китай также является торговым партнером №1 для России.

Автор: Андрей Пермяков
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