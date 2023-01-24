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Как быстро и просто получить одобрение бизнес-ипотеки

Как быстро и просто получить одобрение бизнес-ипотеки
Иллюстрация: «Примсоцбанк»

Опыт последних лет позволил понять предпринимателям, что своё дело нуждается не только в профессиональном управлении и планировании, но и в постоянном привлечении доступных средств.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#БИЗНЕС

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — один из крупнейших в России банков по объёмам кредитования полностью — отвечает запросам даже самых взыскательных клиентов.

Ключевым преимуществом банка перед конкурентами является оперативное рассмотрение заявок и заявлений клиентов об изменениях условий работы.

Так, например, приобрести коммерческую недвижимость в рамках бизнес-ипотеки теперь можно буквально за 48 часов и при минимальном пакете документов.

Мы знаем, что у клиента не всегда есть время ждать, пока Банк рассмотрит заявку, и поэтому упростили самые важные для клиентов условия. Ещё один плюс — по программе можно приобрести в том числе жилую недвижимость, — говорит Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Благодаря новым условиям по программе ипотеки для бизнеса приобретение недвижимости стало более доступно для организаций.

Идеальный вариант для предприятий — это ипотека без первоначального взноса, если площадь приобретаемого помещения/здания не более 150 м2; а если помещение окажется больше, то аванс будет не обременительным и составит от 10 до 20% от рыночной стоимости приобретаемого объекта. Кредит выдается на приобретение как коммерческой, так и жилой недвижимости

Приобретаемая недвижимость будет в залоге у банка до момента полного погашения кредита.

Продукт доступен во всех подразделениях Примсоцбанка, кроме подразделения в г. Москва. Напомним, бизнес-ипотека в Примсоцбанке выдается на сумму до 70 млн руб., на срок от 3 месяцев до 10 лет, процентная ставка составляет 10,9%.

Оценку приобретаемого помещения банк проводит самостоятельно, страхование приобретаемого объекта также не является обязательным.

Узнать подробную информацию о кредитовании малого и среднего бизнеса в Примсоцбанке, а также оставить заявку можно в отделении Банка г. Екатеринбург ул. Восточная д.68 , а также на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.   

Консультант Примсоцбанка по кредитованию малого бизнеса в г.Екатеринбург:

+7 (343) 372-87-86 (доб. 7727,7766)

Справка

 
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 55 офисов в 36 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Еврейской автономной области.
 

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Автор: Андрей Каяк
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