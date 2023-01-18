Российский бизнес перешел в режим выживания

«Компании, следующие стратегии выживания, не вкладываются в персонал, не занимаются разработкой новой продукции, не осваивают новые рынки. В результате многие рыночные возможности могут быть упущены».

Свыше 40% предпринимателей в РФ не планируют выпускать новую продукцию, те, кто планирует это делать, прежде всего нацелены приспособить к новым условиям уже существующие товары, пишет РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА», Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста им. П.А. Столыпина, проведенный в ноябре 2022 г.

У экономики РФ высокие риски долгой стагнации, и во многом российский бизнес сейчас ориентирован больше на выживание, чем на развитие, подытожили авторы исследования.

Компании, следующие стратегии выживания, не вкладываются в персонал, не занимаются разработкой новой продукции, не осваивают новые рынки. В результате многие рыночные возможности могут быть упущены, а восстановление экономики будет крайне медленным, — делают вывод авторы.

43% респондентов посчитали, что экономическая обстановка негативно повлияла на их бизнес, 48% опрошенных намерены сохранить производственные показатели на текущем уровне или просто сохранить деятельность как таковую. Нарастить выпуск продукции более чем на 30% планируют только около 12% опрошенных предпринимателей.

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Разработке и выводу на рынок новых продуктов мешает рост издержек, нехватка или нестабильность спроса, полагают авторы исследования. По мнению члена генсовета «Деловой России», гендиректора компании First Investonomika Алексея Порошина, у бизнеса нет масштабных планов по выпуску новой продукции последние пять лет, а реально заинтересованы в запуске собственного производства только 30-40% предпринимателей.