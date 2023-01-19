Российские банки шагнули вперед в освоении Telegram

Банки активно наращивают присутствие в Telegram. Многие уже запустили чат-ботов, которые облегчают взаимодействие пользователей с финансовыми организациями.

К осени 2022 г. число банков, использующих Telegram-боты в качестве официальных каналов коммуникации с клиентами, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании компании Naumen.

Основная причина — блокировка альтернативных каналов, в частности Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В целом же количество банковских чат-ботов с конца 2021 г. выросло на 27%, а голосовых помощников — на 45%, подсчитали аналитики.

Отдельные банки пошли дальше и запустили в Telegram полноценные онлайн-банки. По такому пути пошел, к примеру, ВТБ.

Cервис банка охватывает половину наиболее востребованных у клиентов финансовых услуг: просмотр баланса карт и счетов, перевод денег через СБП, пополнение счёта мобильного телефона. В скором времени функционал будет расширен: появится оплата по QR-коду и возможность сформировать QR-код, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод me2me со своей карты в другом банке на карту в ВТБ. К концу 2023 года в Телеграме клиентам будут доступны все повседневные банковские услуги, а также выпуск некоторых цифровых продуктов.

В прошлом году мобильные версии российских банков были удалены из многих магазинов приложений. Поэтому создание максимально приближенной к онлайн-банку альтернативы стало для нас стратегически важной задачей. Реализация нового цифрового сервиса в Телеграме – уникальная разработка для российского и мирового финансового рынка, сочетающая в себе удобство и безопасность. Сегодня мы запускаем для клиентов новый сервис и поэтапно планируем расширять его функционал до уровня полноценного приложения. Благодаря инновационным технологиям, скорость проведения в нем повседневных операций вырастет более чем в 2 раза. Мы ожидаем, что наиболее интересно его развитие будет пользователям устройств на iOS, для которых он станет надежной заменой мобильного приложения, — рассказал Святослав Островский, член правления ВТБ.

По словам Вадима Кулика, заместителя президента – председателя правления банка ВТБ, архитектура решения не предполагает передачу клиентских данных на серверы Телеграма. Для защиты клиентских операций реализована 5-факторная защита.

Новый цифровой банк будет создан на базе существующего чат-бота ВТБ в Телеграме. Для проведения операции клиенту необходимо авторизоваться в канале с чат-ботом банка с помощью кнопки «ВТБ Онлайн» в левом нижнем углу чата — ввести данные, как при входе в интернет-банк ВТБ Онлайн. На доверенный номер телефона клиента поступит СМС с кодом, который нужно ввести для подтверждения. После этого можно провести операцию непосредственно в мессенджере. При последующем использовании клиенту для авторизации нужно будет ввести только код из СМС.