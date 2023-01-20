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В Екатеринбург привезут «Москвич». Он будет продаваться в трех дилерских центрах

В Екатеринбург привезут «Москвич». Он будет продаваться в трех дилерских центрах
Иллюстрация: Пресс-служба Московского автозавода

Отгрузки в регионы, где будут открыты дилерские центры компании, планируют начать до конца января. Помимо Екатеринбурга автомобили привезут в Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфу и еще 10 городов.

#АВТОРЫНОК#НОВОСТИ

Московский автомобильный завод подвел итоги тендера по отбору дилеров сети «Москвич». В Екатеринбурге такие автомобили будут продавать в центрах Lucky Motors, «Автомир» (официальные дилеры Renault) и «Автобан» (официальный дилер Volkswagen). 

В настоящий момент дилерская сеть уже развита в Москве. В ближайшее время новые центры откроются еще в 12 городах, в числе которых — Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа. Поставки автомобилей начнутся до конца января.

В октябре был проведен тендер на выбор дилеров сети «Москвич», и сейчас мы постепенно подводим его итоги. Точки продаж и сервисного обслуживания «Москвич» откроются в 12 городах России до конца марта, — заявил генеральный директор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

В пресс-службе предприятия отметили, что выбранные в ходе тендера партнеры имеют большой опыт как в розничных продажах, так и в работе с корпоративными клиентами. Также на выбор точек повлияли транспортная доступность, хорошая обзорность здания и удобство подъезда к нему, а также расположение и конфигурация шоурума.

Как уже писал DK.RU, новый «Москвич 3» с китайской начинкой уже встал на конвейер завода в столице и доступен в двух версиях — с механической коробкой передач и вариатором. Цены на механику начинаются от 1,97 млн руб., а вариант с CVT ориентировочно будет дороже «менее чем на 100 тысяч рублей». «Российская газета» со ссылкой на дилеров возрожденной марки сообщает, что кроссовер с вариатором обойдется покупателям в 2 035 000 руб. Помимо бензинового «Москвича» завод выпускает и электрический «Москвич 3e» который стоит уже 3,5 млн руб.

Автор: Елизавета Порошина
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