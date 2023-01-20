В ВТБ рассказали, как изменился средний чек ипотеки в Свердловской области

За 2022 г. он вырос на четверть и составил 3,7 млн руб. Всего в прошлом году в Свердловской области банк оформил жилищные кредиты на общую сумму 21,3 млрд руб.

Жители Свердловской области оформили в прошлом году в ВТБ 6,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 21,3 млрд руб. Из них 7 млрд руб. выдано по льготным программам. Средний чек сделки при этом вырос на четверть — до 3,7 млн руб.

Как рассказали в пресс-службе кредитной организации, самым активным периодом стал март — в этом месяце свердловчане оформили ипотеку на 2,7 млрд руб. К концу года объемы кредитования восстановились почти до пиковых значений.

К декабрю спрос на ипотеку практически вернулся к наиболее высоким показателям, которые мы фиксировали в начале весны: объем наших выдач в последний месяц года составил 2,6 млрд рублей, — отмечает управляющий директор по ипотеке ВТБ в Свердловской области Алина Буслова. — Устойчивым трендом стал и рост популярности новостроек, обусловленный прежде всего поддержкой этого сегмента за счет госпрограмм. С января прошлого года доля сделок со строящимся жильем в общем объеме наших ипотечных сделок выросла почти на 10 процентных пунктов и сейчас составляет около 40%. Еще 54% приходится на готовые объекты, оставшийся объем — на сделки по рефинансированию.

По оценке ВТБ, в 2022 году российские банки совокупно выдали более 4,8 трлн руб. по ипотечным кредитам. Это второй результат в истории рынка, за исключением 2021 года — тогда объем продаж достиг 5,7 трлн руб.

Ранее DK.RU писал, что с декабря ВТБ начал принимать заявки по программе семейной ипотеки на обновленных условиях: теперь этот вид займа доступен семьям с детьми в возрасте до 18 лет. Банк запустил программу одним из первых в России.