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В Госдуме предложили бронировать дату и время для пересечения границы на автомобиле

В Госдуме предложили бронировать дату и время для пересечения границы на автомобиле
Автор фото: Imre Tömösvári. Иллюстрация: unsplash.com

Для пересечения границы РФ автотранспортом потребуется предварительно резервировать дату и время, предлагается в поправках, которые могут начать действовать уже с 1 марта.

#ЭМИГРАЦИЯ#ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ#НОВОСТИ

Соответствующие поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» предложил руководитель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев, пишет ТАСС. Судя по описанию, он касается и легковых, и грузовых автомобилей, россиян и жителей зарубежных стран.

Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ, — приводит агентство текст документа.

Речь идет о перечне документов, необходимых для резервирования, порядке контроля пересечения границы в указанное время и категориях ТС, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди. Нужно будет также рассмотреть порядок размещения автомобилей вдоль дороги для обеспечения возможности проезда.

Какие именно документы будут нужны для пересечения границы, особенно для частных лиц на легковых автомобилях, пока неясно.

Изменения должны заработать уже с 1 марта 2023 года и могут применяться до 1 марта 2024 г.

Депутат Ярослав Нилов призвал не воспринимать законопроект как сигнал к закрытию границ. 

Бронирование определённого времени пересечения пограничных пунктов — хорошая практика для распределения потоков автотранспорта. Такая же схема работает при оказании многих госуслуг: от врача до нотариуса. Предварительная запись обычно гарантирует получение услуги в определённое время и без длительного ожидания. К тому же нововведения рассчитаны в первую очередь на коммерческий сектор. Задача — облегчить прохождение границы большегрузам, что особенно актуально в случае транспортировки скоропортящихся товаров, — написал он в своем телеграм-канале.

В конце сентября, после объявления о частичной мобилизации, на сухопутных погранпереходах из России в Грузию и Казахстан скопились огромные очереди, на пересечение границы у людей уходило до нескольких дней.

Автор: Андрей Пермяков
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