Приложения, снегометатели и безопасные самокаты. В УрФУ выбрали лучшие проекты студентов

В УрФУ подвели итоги проектной деятельности студентов. По заказу крупных уральских компаний ребята реализовывали проекты, которые могут принести реальную пользу экономике региона.

Более 7 тыс. студентов УрФУ участвует в проектной деятельности для крупнейших работодателей региона. По заказу компаний ребята разрабатывают социальные программы, придумывают, как адаптировать городскую среду для людей с инвалидностью, изобретают новые приборы из отечественных материалов.

Проектное обучение в вузе начали внедрять несколько лет назад. На первых порах учащиеся выполняли порядка 1000 проектов за семестр. В этом году лонг-лист проектов, которые могли претендовать на представление в финале, состоял из 2 562 работ.

В финальную часть прошли 60 студенческих командных работ, из них 24 проекта были признаны победителями. Каждый проект, представленный в финале, заслуживает внедрения и поддержки со стороны компаний-партнеров. Важно также отметить, что количество внешних заказчиков тоже растет год за годом. В 2022-м уже 978 проектов студентов было реализовано по заказу крупнейших работодателей региона. Отрадно, что это не только технические проекты, но и социальные. Яркий пример — проект «Право инвалидов на доступную среду», реализованный по поручению уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой, — отметил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

На награждении студентов и подведении итогов их проектной деятельности присутствовала и сама Татьяна Мерзлякова. Она отметила, что проект ее команды заслуженно попал в число победителей, ведь он решает действительно важную социальную проблему — обеспечение людей с ограниченными возможностями доступной городской средой.

Совместная работа со студентами УрФУ уже получила продолжение. Из Министерства социальной политики пришло сообщение: оказывается, на реализацию проекта, чтобы переоборудовать дома инвалидов-колясочников, требуется не так уж и много денег. Обмен на первый этаж решал проблемы 70% инвалидов, — сказала Татьяна Мерзлякова.

Два десятка лучших

В финале были представлены работы студентов, выполненные по заказу ПАО «Мегафон», ОЭЗ «Титановая долина», Be Brand, ООО «АрдисСтройКомплекст», ООО «66 Бит», Ельцин Центра, ПАО «МЗИК» и других известных в Екатеринбурге компаний.

Так, например, для Машиностроительного завода имени М.И. Калинина студенты разработали модель снегометателя. Учащиеся Института новых материалов и технологий проанализировали конструкции существующих снегоочистителей и произвели необходимые расчеты будущей конструкции навесного узла, которая бы облегчала очистку дорог от снега. Свою разработку они представили в виде 3D модели.

Для этой же компании студенты разработали новую модель валковой щетки, которая используется при очистке тротуаров от снега и наледи. Новая конструкция состоит из отечественных материалов и весит гораздо меньше предшественников за счет использования пластика.

Ельцин Центр заказал ребятам из Уральского гуманитарного института УрФУ составление социального портрета посетителя программ. Студентам необходимо было определить социально-демографический состав родителей, чьи дети посещают музей Ельцин-Центра, определить возрастной состав детей, заинтересованных в этих программах и понять общую мотивацию посетителей. Учащиеся проводили опросы и анкетирование посетителей музея, а свои выводы представили в виде информативных диаграмм.

Студенты ИРИТ-РТФ разрабатывали для компании «66 Бит» мобильное приложение «Ежедневник» с мотивационным компонентом. Над проектом работали Арзу Рзаева, Ксения Попова, София Старикова, Данил Бычков и Александр Соболев.

Мы анализировали рынок на предмет похожих приложений. Нашли несколько классных вариантов, но они решали лишь часть задач пользователя: где-то можно формировать листы с задачами, где-то — ставить глобальные цели. А мы объединили все это в одном приложении и добавили в него прикольных «фишек». Например, когда человек выполняет определенные задачи, он получает баллы. За них дают статус-настроение. Например: «Только встал с дивана». У пользователей появляется интерес открывать эти статусы. А еще в приложении можно ставить глобальные цели, которые разбиваются на задачи. По мере выполнения задач можно увидеть, насколько вы близки к своей цели, — рассказали ребята.

Польза для всех

«Проектное обучение» — это мета-сервис, платформа, интегрированная в цифровую среду вуза. Потенциальный заказчик — представитель бизнеса — регистрируется в системе университета и описывает задачу, которую необходимо решить его компании. На этой же платформе студенты собираются в проектные команды, берут задачу в разработку и под присмотром преподавателей вуза и кураторов от компании-заказчика реализуют проект. Проектное обучение делится на несколько этапов:

— инициализацию;

— подготовку;

— реализацию;

— оценку результатов проекта.

Как правило, все проекты имеют семестровый цикл, а для партнеров-представителей бизнеса есть специальный «Личный кабинет партнера», который наполняется новыми функциями и возможностями. Представители вуза совершенствуют сервис, чтобы как можно больше заказчиков имели возможность к нему подключиться, ведь работы, выполненные студентами, должны быть направлены на реальные секторы экономики.

Довольно много проектов для студентов формирует сам вуз. Хотелось бы, чтобы работа была направлена на потребности реального бизнеса, поэтому сейчас мы наращиваем пул внешних заказчиков, в том числе за счет совершенствования «Личного кабинета партнера, — отметил во время встречи с заказчиками проектов Виктор Кокшаров.

К 2025 г. 95% образовательных программ, которые есть в вузе, должны проходить в проектном формате, говорят представители УрФУ.

Для бизнеса проектное обучение полезно тем, что сокращает время вхождения студента в профессию и снижает ротацию кадров на ранних стадиях работы. Мы делаем ставку не только на монопрограммные, но и на межпрограмные проекты, когда студенты разных направлений могут подключаться к одной и той же работе, — добавила Валентина Овчинникова, заместитель проректора по проектному обучению и ДПО.

Одно из новшеств «Личного кабинета партнера» — возможность включать во взаимодействие широкий круг участников от организации, в том числе подавать заявки на приглашения студентов на практику. Управление пользователями позволяет партнерам УрФУ видеть карту полномочий сотрудников своей компании, которые задействованы в проектной деятельности студентов. Кроме того, партнер может распределить нагрузку по работе со студентами между своими сотрудниками.

Это необходимо для того, чтобы процессы взаимодействия студентов и предприятия не замыкались на одном человеке. Если вдруг представитель компании не может достаточно времени уделять работе со студентами, его можно будет освободить от этой обязанности и назначить нового человека, — пояснила Анна Зорина, заместитель начальника Управления стратегического развития и маркетинга.

Второе: заполняя профиль компании в «Личном кабинете партнера», компании могут рассказать студентам о себе и о своих вакансиях (возможность разместить вакансию появится в этом году), подать заявку на выполнение того или иного проекта, а кураторы от организаций смогут работать со студентами в едином цифровом пространстве. Чтобы работа была удобней и шла быстрее, в сервисе появился инструмент отслеживания выполнения задач.

Там же, в цифровой среде, будет копиться история взаимодействия с тем или иным студентом. У партнеров будет возможность оценивать вклад каждого участника команды в общее дело и на основе этих данных принимать решение о приглашении студента на практику/работу или о привлечении к новым проектам.

Еще один помощник проектного обучения — это чат-бот, который скоро будет запущен в работу. Он будет напоминать партнерам, что пора поставить оценку, о том, что студенты назначены на те или иные роли, — добавила Анна Зорина.

Представители компаний, присутствовавшие на мероприятии, оценили работу УрФУ, направленную на улучшение сервиса «Проектное обучение» и выразили огромную заинтересованность в анонсированном разделе с вакансиями. Со своей стороны они выразили готовность выделять кураторов под студенческие проекты и вовлекаться в совместную работу с вузом.

Ранее на DK.RU: Ученые УрФУ создадут приложение для смартфона, чтобы измерять уровень счастья жителей УрФО