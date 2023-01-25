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Decathlon выставил бизнес в России на продажу

Decathlon выставил бизнес в России на продажу
Автор фото: https://www.rbc.ru/business/25/01/2023/63ce87b59a7947812d67a14e. Иллюстрация: Unsplash.com

Один из крупнейших в мире спортивных ритейлеров хочет продать российский бизнес целиком, но из-за его специфики это вряд ли получится сделать, считают эксперты.

#РИТЕЙЛ#ИСХОД#НОВОСТИ

Французская сеть спортивных товаров Decathlon, одна из крупнейших в мире, начал искать покупателей на свои активы в России, пишет РБК со ссылкой на четыре источника. Компания намерена продать весь бизнес целиком и готова отдельно продать свою недвижимость, говорят собеседники издания.

У Decathlon в России было 57 магазинов по состоянию на весну 2022 г., сейчас их осталось 28. Компания объявила о приостановке поставок на российский рынок после начала военной операции России на Украине и ввода западных санкций. С лета все торговые точки, в том числе интернет-магазин, закрыты на неопределенный срок. Компания не стала комментировать возможную продажу российского бизнеса.

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Decathlon в России владеет примерно 135 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP. В основном это отдельно стоящие гипермаркеты, а также незастроенные земельные участки, офисные и складские помещения. Выручка «Октоблу», основного юрлица ритейлера в РФ, за 2021 г. составила 28,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд руб.

Бизнес Decathlon в РФ можно оценить в 13-15 млрд руб., считает гендиректор аналитической компании INFOLine Иван Федяков. По его мнению, продать российский бизнес целиком компания не сможет, так как у нее слишком большие объекты, которые также не всегда расположены в привлекательных локациях. К тому же Decathlon специализировался на продажах продукции под собственными торговыми марками, и привлекательность его активов будет зависеть в том числе от того, возобновятся ли поставки в Россию.

Decathlon основал в 1976 г. французский бизнесмен Мишель Леклерк, в России ритейлер работает с 2006 г. Компания принадлежит семье Леклерк (42,39%), работникам (13,48%) и семье Мюлье (44,13%), которая владеет также торговыми сетями Auchan, Leroy Merlin и другими.

Автор: Андрей Пермяков
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