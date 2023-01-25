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Microsoft вложит $10 млрд в разработчика ChatGPT. Бигтехи сокращают тысячи сотрудников

Microsoft вложит $10 млрд в разработчика ChatGPT. Бигтехи сокращают тысячи сотрудников
Автор фото: Matthew Manuel. Иллюстрация: unsplash.com

ИТ-гигант сокращает тысячи работников, как и другие крупнейшие компании технологического сектора. Одновременно он инвестирует в продвинутого чат-бота, способного генерировать новую информацию.

#ИТ#НОВОСТИ

Microsoft объявила о третьем раунде инвестиций в OpenAI — разработчика продвинутого чат-бота ChatGPT. ИТ-гигант сообщил о «многолетних многомиллиардных инвестициях», не назвав точную сумму. Ранее СМИ сообщали, что речь идет о $10 млрд. Microsoft уже дважды инвестировал в OpenAI, в 2019 и 2021 гг. На начальном этапе в 2015 г. в компанию вкладывали Илон Маск и соучредитель LinkedIn Рид Хоффман.

ChatGPT — это чат-бот с искусственным интеллектом, который умеет генерировать новую информацию, вести осознанный диалог с собеседником, сочинять стихи и придумывать сценарии, искать ошибки в коде. Он может не просто привести определение термина или теоремы из «Википедии», но и подать информацию в структурированном виде, удобном для собеседника. В России чат сейчас недоступен.

Microsoft будет использовать модели OpenAI в своих потребительских и корпоративных продуктах и представит новые категории цифровых возможностей, основанных на технологии OpenAI. Компания думает над тем, чтобы использовать возможности ChatGPT по написанию и редактированию текстов в текстовом редакторе Word, редакторе презентаций PowerPoint и почтовом сервисе Outlook, пишет The Information.

Одновременно с многомиллиардными инвестициями в перспективные проекты ИИ, технологические гиганты в последние месяцы провели значительные сокращения сотрудников. Так, Alphabet, материнская компания Google, объявила о сокращении 12 тысяч рабочих мест, или более чем 6%, по всему миру. Инвесторы благосклонно отреагировали на новость: акции Alphabet отреагировали ростом на 3,5%. С 2017 г. штат компании рос на 20% в год, инвесторы давно указывали, что он раздут. Google пошла на сокращения персонала из-за падения рекламной выручки и недостаточно высоких показателей облачного подразделения.

До этого о сокращениях объявили владелец Facebook и Instagram, компания Meta (признанная в России экстремистской организацией), та же Microsoft (10 тысяч), Twitter, Amazon (18 тысяч). Планирует уволить часть сотрудников и стриминговый сервис Spotify. Крупнейшие компании технологического сектора идут на массовые сокращения из-за падения темпов роста глобальной экономики.

Автор: Андрей Пермяков
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