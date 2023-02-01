Фудшеринг — эффективная практика помощи: почему «Макфа» сотрудничает с банком еды «Русь»

«Макфа» начинает наступивший год с полезных дел. Крупная партия продукции предприятия на днях отправлена в челябинское отделение банка еды «Русь» для оказания помощи нуждающимся.

Компанию с банком еды связывают крепкие партнерские отношения. Один из крупнейших в России производителей макаронных изделий, муки и круп поддерживает благотворительный фонд с первых дней его работы в Челябинской области.

Фото: фудшеринг — эффективная практика помощи нуждающимся

Десятитонная фура встает под разгрузку и сразу же начинается слаженная работа волонтеров: проверяют документы на продукцию, пересчитывают коробки, сноровисто ездит погрузчик.

Отправляем помощь во все уголки Челябинской области. Наши благополучатели — многодетные и нуждающиеся семьи, одинокие пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья и попавшие в трудную жизненную ситуацию, — рассказывает заведующий складом банка еды «Русь» на Южном Урале и координатор волонтеров Вячеслав Башарин. — Неоценимую помощь оказывают волонтеры. Они — наши надежные помощники, ряды которых постоянно растут. Например, в прошлом году к нам присоединились байкеры мотоклуба Wings Of Darkness MC Chelyabinsk.

Фото: круг людей и компаний, поддерживающих технологию фудшеринга, год от года расширяется

Фудшеринг представляется эффективной практикой помощи нуждающимся, — говорит управляющий «Макфа» Антон Белоусов. — Гораздо правильнее не отправлять продукты на утилизацию, а передавать людям, которым необходима поддержка.

«За прошлый год нашим отделением передано благополучателям 813 тонн продукции, — добавляет директор челябинского благотворительного фонда «Русь» Алексей Косарев. — Радует, что круг людей, предприятий и компаний, поддерживающих технологию фудшеринга, год от года расширяется».

Фото: «Макфу» и банк еды «Русь» связывают крепкие партнерские отношения

Банк еды «Русь» является крупнейшим оператором в России, эффективно и динамично развивающим технологию фудшеринга. В Челябинской области он начал работу три года назад. В 2021 г. попечительский совет «Руси» на Южном Урале возглавила Ирина Текслер, а одним из ключевых направлений работы стало привлечение региональных производителей пищевой продукции для оказания благотворительной помощи.

Фото: одно из ключевых направлений работы банка еды «Русь» — привлечение региональных производителей пищевой продукции

что такое фудшеринг и зачем он нужен Ежегодно только в России образуется более 17 млн тонн пищевых отходов. Эти отходы попадают на мусорные полигоны. При этом почти 400 тыс. российских семей не могут найти деньги, чтобы купить еду, а почти 7 млн людей могут позволить себе только ее. Одним из способов решения проблемы является фудшеринг — спасение от утилизации продуктов питания с истекающим сроком годности, но пригодных к употреблению. Такие продукты передают нуждающимся.

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