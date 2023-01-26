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МегаФон купил компанию по разработке сервисов онлайн-платежей

МегаФон купил компанию по разработке сервисов онлайн-платежей
Иллюстрация: shutterstock

МегаФон завершил сделку по покупке компании «ИнПлат» — одного из ключевых игроков на рынке мобильной коммерции. Сделка позволит оператору предложить абонентам новые удобные сервисы.

#НОВОСТИ

МегаФон приобрел 100% компании у структур USM. Сделка закрыта в январе.

Мы видим большой потенциал в развитии направления мобильной коммерции. С уходом с российского рынка платежных инструментов зарубежных производителей потребность в удобных средствах онлайн-платежей возросла. Наличие сильной экспертной команды и разработок «ИнПлат» в периметре МегаФона позволит нам предлагать абонентам удобные способы оплаты связи и сторонних сервисов, — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

«ИнПлат» — ключевой партнер МегаФона в области мобильной коммерции, обрабатывающий 80% потока платежей со счета телефона. Компания работает на российском финтех-рынке более 12 лет, предлагая свои решения в области онлайн-платежей крупным игрокам рынка электронной коммерции и телеком-операторам.

Именно с этой компанией МегаФон запускал основные проекты по приему платежей в своих сервисах. Среди недавних проектов — внедрение сервиса Smart Pay, который позволяет проводить оплату, даже если на счете абонента недостаточно средств, списывая недостающую сумму с банковской карты без прерывания платежа. Сервис экономит время абонентов и повышает конверсию для партнера.

Автор: Гринина Ирина
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