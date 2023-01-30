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«Если с нашей помощью у людей исполняются мечты, значит, мы все правильно делаем»

«Если с нашей помощью у людей исполняются мечты, значит, мы все правильно делаем»
Иллюстрация: «Первостроитель»

«Представление о том, кто такой девелопер, сильно изменилось. Раньше было как: воткнул свечку — уже девелопер. Сейчас девелоперы — это люди, которые подходят к развитию города комплексно».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

2022 год был непростым для девелоперов как с моральной точки зрения, так и с материальной — сильно подорожали стройматериалы, покупатели были встревожены политической и экономической повесткой. Однако крупные строители, которые занимались комплексным развитием территорий, не стали отказываться от амбициозных планов, продолжили работу и выполнили свои обязательства перед покупателями.

Один из самых необычных и масштабных проектов КРТ в Екатеринбурге реализует компания «Первостроитель». В ее ведомстве находится большая территория Втузгородка. С 2005 г. «Первостроитель» застраивает квадрат улиц Комсомольская — Педагогическая — Мира — Библиотечная и возводит там новый микрорайон «Университетский».

В 2021 г. DK.RU уже встречался с представителями застройщика. Тогда разговор шел о новом проекте в рамках «Университетского» — компаунде «Проспект Мира», строительство которого находилось в активной стадии. «Первостроитель» собирался возвести комплекс жилых домов с собственной сбалансированной и самодостаточной инфраструктурой — рестораном, бильярдным клубом, отелем и фитнес-центром.

В 2022 г., несмотря на все события, произошедшие после 24 февраля, «Первостроитель» реализовал все задуманное.

Год был непростым, но мы сделали все, что обещали. В начале лета заработал медицинский центр «Рекреаль», фитнес-центр LagomG активно набирает людей на групповые программы и индивидуальные тренировки — там уже работают тренажерный зал, сайкл-студия и зал для групповых занятий.  В стадии открытия находится отель FarFour. В ближайшее время проект будет запущен.Осенью 2022 г. мы открыли ресторан Public, который «прошел крещение» своим первым Новым годом. Вот-вот откроется бильярдный клуб. Мы изначально делали его подходящим не только для любительских турниров, но и для международных соревнований. Это накладывает на нас определенные обязательства. В общем, скоро открываемся, и стартуем сразу с российского турнира, — поделился результатами работы «Первостроителя» за год руководитель департамента развития компании Андрей Пономарев.

«Если с нашей помощью у людей исполняются мечты, значит, мы все правильно делаем» 1

Примерно 30% покупателей квартир в «Университетском» — местные жители. Кто-то переехал в новое жилище из более ранних домов «Первостроителя», кто-то купил квартиру для родителей или детей. Инвестиционных квартир здесь практически нет. Соответственно, местные жители развивают территорию вместе с застройщиком. Так, например, от жителей микрорайона поступил запрос на места общепита. И вот в в начале 2023 г. в компаунде «Проспект Мира» появилась кофейня. В ближайшее время откроется пиццерия и другая коммерция, необходимая для комфортной жизни. 

«Если с нашей помощью у людей исполняются мечты, значит, мы все правильно делаем» 2

Наша компания формирует свои проекты таким образом, что более 50% предложенных квартир составляют трехкомнатные классического и евро формата. Мы внимательно следим за тенденциями продаж. И традиционно самым активным был покупатель однокомнатных квартир. В этом году впервые на моей памяти он восстанавливается дольше после кратковременных просадок из-за политических событий. Настроения покупателей двухкомнатных квартир улучшаются заметно быстрее. То есть покупатель маленьких квартир оказался более подвержен влиянию внешних факторов. Это дает компании основания более уверенно подходить к планированию новых объектов в 2023 г., — отмечает руководитель аналитического отдела компании «Первостроитель» Марина Красноярова.

«Если с нашей помощью у людей исполняются мечты, значит, мы все правильно делаем» 3

Мечты сбываются

В 2022 г. девелопер продолжил работу над созданием благополучной среды в микрорайоне «Университетский». Компания вкладывает средства и силы в безопасность своей территории — район оборудован камерами видеонаблюдения с единым диспетчерским центром. Помимо этого, здесь сформировано настоящее соседское комьюнити. Владельцы квартир с удовольствием участвуют в праздниках двора и прочих активностях.

Особое внимание — детям. Для них в «Университетском» постоянно устраивают праздники, приглашают на Новый год Деда Мороза и Снегурочку, организуют школу садоводов и т.д. Взрослые, в свою очередь, с удовольствием подключаются к разного рода активностям: участвуют в районной Масленице и ходят на мастер-классы по йоге.

Летом 2022 г. было завершено благоустройство основной части приватного двора компаунда «Проспект Мира», а в июле торжественно открылась его главная достопримечательность и предмет зависти всего района — фонтан. Новый объект стал местом притяжения, отдыха, центром детского смеха и любимой фотозоной жителей.

«Если с нашей помощью у людей исполняются мечты, значит, мы все правильно делаем» 4

Нам нравится получать обратную связь от наших жителей. Благодаря ей мы становимся лучше и можем реагировать на запросы. Мы даже завели себе внутренний телеграм-канал, где делимся хорошими новостями о наших проектах и компании. Это мотивирует к работе. Например, у одной из наших покупательниц была мечта: встретить Новый год в своей квартире, из которой открывается чудесный вид на город. Мы были счастливы, когда увидели фотографию из ее квартиры с еще недоделанным ремонтом, но зато с елкой. Я уверен: если с нашей помощью у людей исполняются мечты, значит, мы все правильно делаем, — продолжает Андрей Пономарев.

Дальше — больше

На этот год у «Первостроителя» не менее грандиозные планы. Во-первых, начнется строительство еще двух жилых домов – на ул. Мира, 39 и ул. Библиотечная, 41. По первому адресу ранее располагалось заводоуправление «Уралобуви». Теперь на его месте появится дом бизнес-класса. Вторая постройка — крепкий комфорт-класс, где будут применены все стандарты и принципы застройщика: энергоэффективные фасады, современная система вентиляции, регулируемая система теплоснабжения.

Задача компании — не просто продать квадратные метры, а сделать так, чтобы каждый житель «Университетского» мог создать свою зону комфорта, ведь это одна из базовых потребностей современного покупателя.

Кроме того, в стадии проектирования у застройщика находится более 100 тыс. м2. Это не только жилье, но и детские сады, реконструкция школы и большого отрезка главной транспортной магистрали Университетского — улицы Комсомольской. По заказу Администрации Екатеринбурга застройщик готовит проект реконструкции муниципальной общеобразовательной школы №134 по адресу ул. Комсомольская, 74. Новый проект позволит значительно увеличить количество учащихся — до 1500 вместо 500. В 2023 г. вся документация будет передана городу для включения в бюджет.  

«Если с нашей помощью у людей исполняются мечты, значит, мы все правильно делаем» 5

Мы изначально понимали, что нужно не просто строить квадратные метры. Стояла задача создать красивые, удобные, современные городские кварталы, в которых людям будет комфортно жить. Ведь представление о том, кто такой девелопер, сильно изменилось. Раньше было как: воткнул свечку — уже девелопер. Сейчас девелоперы — это люди, которые подходят к развитию территорий комплексно. Именно поэтому у нас появляются коммерческие помещения, общепит, школы и детские сады, дороги и паркинги, парки и скверы — все, что делает жизнь горожанина по-настоящему комфортной, — добавляет Андрей Пономарев.

Еще одна глобальная задумка «Первостроителя», которая начнет воплощаться в 2023 г. совместно с городскими властями, — реконструкция улицы Комсомольская от Малышева до Вишневой. В общей сложности проект реконструкции затронет 200 Га прилегающей территории, а микрорайон получит новые транспортные развязки и удобные остановки общественного транспорта.

Реклама. ООО «АН «Мира 39» (ИНН 6670087495). Дома ул. Мира, 47, ул. Мира, 47/2, ул. Мира 47/3, ул. Мира, 47/5 сданы, дом 11.5 по ПЗУ, застройщик — ООО «Специализированный застройщик». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф. Номер токена LjN8KcZFd

Автор: Андрей Каяк
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